Probabili formazioni Inter Borussia Monchengladbach/ Diretta tv: c’è Eriksen?

PROBABILI FORMAZIONI INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH: COSA HA IN MENTE CONTE?

Con le probabili formazioni di Inter Borussia Monchengladbach parliamo della partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 21 ottobre: siamo nella prima giornata del gruppo B della Champions League 2020-2021, e per i nerazzurri che arrivano dalla sconfitta nel derby si tratta già di una sfida vitale per la qualificazione agli ottavi, sempre sfuggita nelle ultime due stagioni. Il Borussia Monchengladbach è avversario tosto, capace di fare male e portare a casa risultati; aveva incrociato la Juventus qualche tempo fa e aveva raccolto due pareggi, sempre nella fase a gironi di questo torneo. Antonio Conte cerca risposte, e dovrebbe comunque cambiare qualche giocatore; l’anno scorso i nerazzurri hanno giocato la finale di Europa League dopo la “retrocessione” internazionale ma stavolta puntano ovviamente a passare il turno e fare quanta più strada possibile. Vedremo allora come andranno le cose a San Siro; nel frattempo possiamo provare a valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Borussia Monchengladbach.

INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Borussia Monchengladbach sarà visibile su Canale 5: un appuntamento dunque in chiaro per tutti gli appassionati, mentre ovviamente gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la partita di Champions League anche sui canali del decoder di Sky, o in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go. A questo proposito anche Mediaset, sul proprio sito ufficiale, mette a disposizione la visione in mobilità utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH

I DUBBI DI CONTE

Conte recupera Bastoni e Nainggolan nelle probabili formazioni di Inter Borussia Monchengladbach: entrambi negativi al Coronavirus saranno della partita, il difensore sicuramente titolare nella difesa a tre con De Vrij e probabilmente D’Ambrosio mentre il Ninja si dovrebbe accomodare in panchina. In porta ci sarà ovviamente Handanovic, da valutare poi qualche possibile cambio a centrocampo con Darmian pronto a prendersi la maglia di esterno sinistro (mandando in panchina Perisic), mentre a destra arriverà la conferma di Hakimi. In mezzo potrebbe essere titolare Sensi, che dunque avrà nuovamente la possibilità di mostrare il suo talento; l’ex regista di Cesena e Sassuolo potrebbe dare un po’ di respiro a Brozovic, dunque resta in campo Barella che come sempre si alternerà tra il centrocampo e la trequarti. Qui, Vidal potrebbe avere un turno di riposo: è pronto Eriksen a farne le veci, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez confermati nel tandem offensivo anche perché Alexis Sanchez non è al top della condizione.

LE SCELTE DI ROSE

Marco Rose affronta Inter Borussia Monchengladbach con il 4-2-3-1: in porta va lo svizzero Sommer, davanti a lui il connazionale Elvedi dovrebbe fare coppia con Ginter mentre sulle corsie laterali è possibile l’avvicendamento tra Bensebaini, che sarebbe titolare, e Wendt che potrebbe prendersi un turno di riposo. A centrocampo invece è tutto confermato con Neuhaus, già impiegato anche nella nazionale tedesca, che giocherà al fianco del più esperto Kramer; è nel reparto avanzato che il tecnico ha i maggiori dubbi, perché potrebbe dare una maglia a Herrmann lasciando fuori Hofmann che però è andato a segno nel pareggio interno contro il Wolfsburg. In alternativa a riposarsi potrebbe essere uno tra il capitano Stindl e un Marcus Thuram in crescita costante, a meno che non sia invece Embolo a sedersi. A quel punto, il francese figlio d’arte potrebbe avanzare la sua posizione andando a giocare come centravanti tattico. Le scelte sono molteplici, vedremo cosa deciderà di fare Rose.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Darmian; Eriksen; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, M. Thuram; Embolo. Allenatore: Marco Rose



