Probabili formazioni Inter Borussia Monchengladbach/ Quote, i dubbi di Conte

PROBABILI FORMAZIONI INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH: CHI SCENDE IN CAMPO?

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 tra le mura dello Stadio San Siro di Milano la sfida per il primo turno della fase a gironi di Champion League tra Inter e Borussia Monchengladbach: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Vi è infatti grande curiosità intorno a quelle che saranno le mosse di Conte come di Rose per questo debutto nella nuova stagione 2020-21 della prima competizione UEFA per club: da una parte abbiamo il tecnico nerazzurro, che dopo aver perso la finale di Europa League contro il Siviglia questa estate, punta a un percorso da star nella nuova edizione della Champions e dunque non potrà commettere alcun errore, già in questa fase a girone. Pure non scordiamo che Conte si avvicina a questo big match con il Monchengladbach avendo finalmente ritrovato alcuni elementi di gran peso, uno su tutti Alessandro Bastoni, guarito dal coronavirus proprio in questi giorni. Non meno motivati però saranno tedeschi, che l’anno scorso si erano dovuti arrendere solo alla fase a gironi di Europa League e oggi vogliono tornare a splendere in Europa. Andiamo allora a scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Borussia Monchengladbach.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i nerazzurri scendano in campo dopo pure il KO in campionato contro il Milan, pure il pronostico alla vigilia del big match sorride a Conte e ai suoi. Anche la snai nell’1×2 ha fissato a 1.55 il successo dell’Inter, contro il più elevato 5.50 segnato per la vittoria del Borussia Monchengladbach, mentre il pari paga la posta a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BORUSSIA MONCHENGLADBACH

LE MOSSE DI CONTE

Come abbiamo appena annunciato, per disegnare le probabili formazioni di Inter Borussia Monchengladbach, ora Conte può contare su qualche elemento in rosa in più: tornano infatti dall’infermeria Nainggolan e Bastoni e pure Sensi ha smaltito la squalifica. Ecco che allora, fissato il 3-4-1-2, questa sera potremmo vedere D’Ambrosio, Bastoni e De Vrij in difesa, mentre tra i pali non mancherà il solito Handanovic. Sarà poi spazio in mediana per Sensi e Barella, sempre che il primo non venga avanzato alle spalle delle due punte: Hakimi e Darmian dovrebbero essere le prime scelte in corsia. Per l’attacco nerazzurro saranno poi irrinunciabili Lukaku e Lautaro Martinez, con Eriksen confermato dal primo minuto sulla trequarti.

LE SCELTE DI ROSE

Per lo schieramento dei tedeschi, ecco che Marco Rose dovrebbe aver preparato il classico 4-2-3-1, farcito di titolatissimi naturalmente, in vista della trasferta a Milano. Qui ovviamente non mancherà Sommer tra i pali, mentre in difesa ci sarà spazio per Ginter e Elvedi, con il duo Lainer-Bensebaini pronto per coprire le fasce (anche se Wendt è felice alternativa). Si faranno trovare pronti poi in mediana Kramer e Neuhaus, mentre toccherà a Stindl collocarsi sulla tre quarti. Per l’attacco sono poi maglie già consegnate: pronti Embolo in prima punta, con Thuram e Herrmann ai lati anche se dalla panchina scalpitano in cerca di spazio Hofmann e Traorè.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Darmian; Eriksen; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, M. Thuram; Embolo. Allenatore: Marco Rose



