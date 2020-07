Probabili formazioni Inter Brescia/ Quote: Borja Valero titolare sulla trequarti?

Si accenderà solo questa sera alle ore 19.30 la sfida per la 29^ giornata della Serie A tra Inter e Brescia ed ora è arrivato il momento di controllare anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di questo big match. Dopo il buon successo rimediato nel precedente turno con il Parma, Conte ha bisogno di ottenere tre punti comodi anche questa sera a San Siro per continuare a sognare lo scudetto: per le probabili formazioni di Inter Brescia, il tecnico nerazzurro dunque dovrà ancora chiedere ad alcuni dei suoi titolari un nuovo sforzo, non potendo certo sottovalutare la rabbia delle rondinelle. Ricordiamo infatti bene che il Brescia rimane ancora nei giochi per la salvezza, benché questa sia sempre più complicata: per Lopez la sfida di questa sera potrebbe essere la partita della vita e dunque non può commettere errori nello stilare l’11 iniziale Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Brescia.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match della 29^ giornata di Serie A, non esitiamo a concedere ai nerazzurri il favore del pronostico. Già la Snai fissando le quote del 1×2 ha concesso a Conte la valutazione di 1.17 per la vittoria dell’Inter, contro il più elevato 16.00 assegnato al successo del Brescia: il pareggio vale invece la valutazione di 7.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER BRESCIA

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter e Brescia, Conte dovrebbe confermare dal primo minuto il 3-4-1-2 dove però alle spalle delle due punte, Eriksen, apparso stanco nelle ultime uscite potrebbe pure concedere il posto a Borja Valero. Nella mediana poi il tecnico nutre la speranza di rivedere Brozovic: altrimenti il reparto vedrebbe questa sera in campo dal primo minuto Young, Gagliardini, Barella e Candreva. Sono però maglie già consegnate nella difesa dei nerazzurri: pronti di fronte al solito Handanovic, Godin, De Vrij e Bastoni, con Skriniar che ancora rimarrà a casa, per decisione del giudice sportivo (sono tre i turni di stop rimediati dopo la sfida contro il Sassuolo). In attacco poi Conte dovrebbe chiedere ancora uno sforzo alla coppia Lautaro-Lukaku, ma non scordiamo che dalla panchina rimane pronto Alexis Sanchez.

LE SCELTE DI LOPEZ

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Lopez per le probabili formazioni di Inter e Brescia: qui il tecnico pare aver trovato la giusta quadra in attacco, dove ovviamente mancherà ancora una volta Mario Balotelli. Per le due punte infatti anche questa sera paiono confermati dal primo minuto Donnarumma e Torregrossa, con uno tra Zmrhal e Spalek che si accomoderanno sulla tre quarti. Per la mediana si fa chiaramente avanti dal primo minuto Tonali in cabina di regia: al suo fianco paiono pronti Dessena e Bjarnason, anche se dalla panchina rimane sempre a disposizione del tecnico uruguaiano Romulo. Scelte obbligate infine in difesa, considerate le assenze annunciate tra le rondinelle di Cistana e Chanchellor: pronti dal primo minuto di fronte a Joronen Papetti e Mateju, mentre saranno Semprini (questo in gol con il Genoa nel turno precedente) e Sabelli a collocarsi nelle corsie di reparto.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 20 Borja Valero; 10 Lautaro M, 9 Lukaku All. Conte

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 32 Papetti, 3 Mateju, 29 Semprini; 31 Bjarnason, 4 Tonali, 27 Dessena; 8 Zmrhal; 11 Torregrossa, 9 Donnarumma All. Lopez



