Probabili formazioni inter Cagliari / Diretta tv, Conte senza Candreva (Serie A)

Si accenderà solo domani alle ore 12,30 e tra le mura dello stadio San Siro, la sfida per la 21^ giornata di Serie A tra Inter e Cagliari, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le scelte di Conte come di Maran per le probabili formazioni di Inter Cagliari, tra i big match al vertice della classifica di campionato più attesi e da cui ci attendiamo grandi emozioni. Entrambe le squadre saranno infatti in campo domani pomeriggio più che intenzionate a fare propri i tre punti messi in palio. I nerazzurri certo ne hanno bisogno per battagliare con la Vecchia Signora per lo scudetto, dopo due pari di fila rimediati. Non meno motivati oggi saranno i sardi, che rischiano di uscire dalla zona europa della classifica, visti i KO rimediati a cavallo di capodanno. Andiamo dunque a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Cagliari.

Per le probabili formazioni di Inter Cagliari, certo domani Conte non rinuncerà al classico 3-5-2, dove però si contano alcune defezioni importanti, come quella dello squalificato Candreva. Senza il numero 87, ecco che allora il tecnico nerazzurro dovrà puntare per coprire le fasce esterne sulla coppia Biraghi-Lazaro, anche se si alzano le quote del volto nuovo del mercato di gennaio Young: al centro della mediana a 5 si fanno avanti invece Barella e Sensi, mentre Brozovic, rimane in dubbio viste le sue condizioni non eccezionali. Risolto il problema in mediana, Conte non fa poi fatica a consegnare le altre maglie del suo schieramento: in attacco saranno sempre Lukaku e Lautaro Martinez i titolari, mentre per occuparsi della difesa si fanno avanti Skrinair e De Vrij, oltre che Bastoni, in pole position su Godin.

Per Maran invece i primi problemi nel fissare il suo 11 per le probabili formazioni di Inter Cagliari sorgono in difesa, dove domani per la 21^ giornata di Serie A, mancherà lo squalificato Pisacane. Senza il centrale dovrebbe dunque essere Walukiewicz a fare compagnia a Klavan, mentre il reparto a 4 verrà completato sull’esterno da Faragò e Pellegrini. In mediana ricordiamo l’assenza di Rog, ma il serbo sarà tranquillamente sostituito da Ionita, fermo in cabina di regia e affiancato domani di Nandez e Cigarini. Sono infine maglie già assegnate nell’attacco del Cagliari, dove ancora una volta Joao Pedro e Simeone saranno le prime punti titolari: alle loro spalle è pronto l’ex del match Nainggolan.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 96 Bastoni; 15 Young, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte

CAGLIARI (4-3-1-2): 90 Olsen; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 18 Nandez, 8 Cigarini, 21 Ionita; 4 Nainggolan; 10 J Pedro, 99 Simeone All. Maran



