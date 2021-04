Probabili formazioni Inter Cagliari/ Diretta tv, Conte si affida ai soliti titolari

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Cagliari, sfida della 30^ giornata di Serie A che pure ci farà compagnia solo domani alle ore 12.30 tra le mura dello Stadio San Siro. Dopo aver regolato il Sassuolo solo in settimana nel recupero della 28^ giornata, per Conte lo scudetto è sempre più vicino: pure ancora non è in tasca e i nerazzurri devono tenere alta l’attenzione, anche nella sfida di domani, più che mai alla portata.

La squadra sarda non approda al turno certo da favorita: con tre KO di fila recuperati contro Juventus, Spezia e Verona, la squadra di Semplici anzi lotta per la salvezza e certo oggi sarà in campo non avendo nulla da perdere. La partita si annuncia ben viva: vediamo come i due tecnici hanno preparato il match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Inter Cagliari.

INTER CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Cagliari sarà garantita su Dazn 1 per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci si dovrà affidare alla diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, dal momento che si tratta di una delle tre partite dell’attuale giornata di Serie A trasmesse da questa emittente.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

LE MOSSE DI CONTE

Benchè la Benamata sia scesa in campo solo pochi giorni fa con la maggior parte dei titolari, per disegnare le probabili formazioni di Inter Cagliari, Conte non dovrebbe ancor fare a meno dei soliti nomi: lo scudetto è ben vicino e non si può perdere la concentrazione. Fissato il classico 3-5-2, ecco che riavremo, smaltita la squalifica, Alessandro Bastoni titolare in difesa: con lui non mancheranno al solito De Vrij e Skriniar mentre sarà Handanovic a guardia dei pali. Per la mediana però notiamo l’out di Barella, fuori per decisione del giudice sportivo: saranno allora Sensi e Eriksen ad accompagnare dal primo minuto Brozovic (anche se Gagliardini rimane a disposizione dalla panchina), con il duo Darmian-Hakimi schierato sull’esterno (Perisic è infortunato). Per l’attacco è difficile rinunciare a due bomber come Lautaro Martinez e Lukaku (36 gol in due), ma Alexis Sanchez scalpita.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Spazio a un speculare 3-5-2 per Mister Semplici, che pure domani dovrà fare a meno di Cragno come pure di Ceppitelli, Tramoni e Sottil. Ecco che allora per trasferta milanese, il tecnico rossoblu si affiderà a Vicario tra i pali mentre in difesa avremo l’ex del match Godin, affiancato da Rugani e da uno tra Klavan e Walukiewicz. Per il centrocampo si faranno vedere dal primo minuto Marin, Duncan e l’ex Nainggolan al centro, ma per l’esterno sono ampi ballottaggi: Nandez, Lykogiannis, Zappa e Asamoah rimangono in dubbio per le ultime due maglie messe in palio. In attacco pochi dubbi (tenuto conto anche degli assenti annunciati): Joao Pedro e Simeone saranno i titolari sicuri domani.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, L Martinez All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; J Pedro, Simeone All. Semplici



