PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI/ Diretta tv: ecco ancora Dzeko e Lautaro!

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: ATTACCO

Nonostante i novanta minuti nelle gambe occorsi contro il Real Madrid in settimana, nell’ultima di Champions league, ecco che a presidiare l’attacco delle probabili formazioni di Inter Cagliari per Inzaghi saranno ancora i soliti Edin Dzeko e Lautaro Martinez, coppia da 16 gol in questa prima parte del campionato di Serie A. Pure ricordiamo che per l’incontro si tiene pronto dalla panchina Alexis Sanchez, mentre Correa è fermo in infermeria per un problema muscolare, che lo dovrebbe terre lontano dal campo fino al 2022.

Per l’attacco del Cagliari domani invece Mazzarri non potrà prescindere da un giocatore come Joao Pedro, miglior marcatore del club dei 4 mori con 9 reti firmate in stagione in Serie A. Al fianco del bomber brasiliano pure domani sarà spazio per Keita, mentre Pavoletti potrebbe intervenire a match in corso. (agg Michela Colombo)

CENTROCAMPO

E’ poi tra emergenza nel centrocampo di Mazzarri, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Inter Cagliari. Alla vigilia di un nuovo turno di campionato il tecnico del club sardo ha perso anche un giocatore di peso come è Kevin Strootman, vittima di un problemino al ginocchio. Con pure Rog indisponibile e Nandez in forte dubbio per la 17^ giornata di Serie A, ecco che il tecnico farà fatica a fissare il solito reparto a 5. Pure domani nella mediana rossoblù dovrebbero farsi vedere dal primo minuto Marin e Grassi al centro, con Deiola che dovrebbe prendere il posto di Nandez: all’esterno si faranno avanti Bellanova e l’ex Dalbert, ma attenzione a Lykogiannis, sempre a disposizione.

Per il centrocampo a 5 dell’Inter invece Inzaghi ha le idee chiare: con il solito trittico al centro composto da Calhanoglu, Brozovic e Barella, avremo pure il duo D’Ambrosio-Perisic schierato all’esterno. Ricordiamo infatti che Dumfries è in forte dubbio per il match. (agg Michela Colombo)

DIFESA

Esaminando le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Cagliari, alla vigilia della 17^ giornata di Serie A, ecco che sono buone notizie per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dovrebbe ormai aver completamente recuperato Stefan De Vrij e dunque il centrale domani potrebbe essere in campo a San Siro dal primo minuto nel classico reparto a tre: al suo fianco al solito non mancheranno Bastoni e Skriniar, mentre tra i pali non è dubbia la presenza del capitano Samir Handanovic.

Per il reparto a 3 del Cagliari invece Mazzarri dovrebbe concedere le maglie da titolari a Caceres, Ceppitelli e Carboni, che dunque vanno l’ingrato compito di resistere al feroce attacco meneghino. Pure dalla panchina rossoblu facciamo attenzione a Diego Godin, ex del match, che scalpita in cerca di spazio, come pure Zappa. (agg Michela Colombo)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Cagliari ci accompagnano verso il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A che avrà luogo domani sera a San Siro, con Simone Inzaghi nei panni del grande favorito contro l’ex nerazzurro Walter Mazzarri. Dopo la sconfitta tutto sommato indolore di Madrid, l’Inter si ributta sul campionato, dove arriva dalla netta vittoria di Roma e più in generale da una eccellente striscia di risultati che ovviamente l’Inter vuole proseguire, sfruttando un turno sulla carta favorevole.

Per il Cagliari invece si annuncia una missione assai complicata, anche se i rossoblù sardi non perdono da tre partite – che sono state tuttavia altrettanti pareggi, l’ultimo dei quali contro il Torino. Con i segni X non si risale molto in una classifica che rimane davvero brutta, tuttavia in casa dell’Inter naturalmente un pareggio andrebbe benissimo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le probabili formazioni di Inter Cagliari in base alle notizie della vigilia.

DIRETTA INTER CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Cagliari sarà visibile in diretta tv solamente tramite televisori abilitati alla connessione Internet, perché più correttamente si tratterà di una diretta streaming video, come per tutte le partite che sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN in questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Cagliari la notizia principale in casa nerazzurra dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di De Vrij in difesa, dunque la retroguardia a tre davanti al portiere e capitano Handanovic dovrebbe tornare ad assumere il suo volto più consueto, con l’olandese in mezzo a Skriniar e Bastoni.

Non ci attendiamo sorprese nemmeno in attacco, dove dovrebbero agire in coppia Dzeko e Lautaro Martinez, mentre a centrocampo potrebbe esserci qualche riflessione in più. L’assetto più verosimile è quello ormai consueto, con Dumfries a destra, in mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu ed infine Perisic a sinistra, tuttavia ci sono speranze anche per Vidal e sulle fasce per D’Ambrosio e Dimarco.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Sul fronte sardo, ecco che il grande ex Walter Mazzarri dovrebbe adottare per le probabili formazioni di Inter Cagliari un modulo 3-5-2 speculare a quello dei nerazzurri. In porta giocherà naturalmente Cragno, nella difesa a tre ci attendiamo titolari Caceres e Carboni, mentre è possibile un ballottaggio tra il favorito Ceppitelli e l’ex Godin per la terza maglia a disposizione.

A centrocampo dovremmo vedere Bellanova a destra, poi Nandez, Marin e Grassi nel cuore della mediana sarda, infine a sinistra è possibile un ballottaggio tra l’altro ex Dalbert e Lykogiannis, con il primo leggermente favorito. Infine in attacco dovremmo vedere in azione dal primo minuto Joao Pedro e un altro ex, cioè Keita Balde Diao.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.



