Probabili formazioni Inter Cagliari/ Quote, assente il grande ex Barella (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Presentando le probabili formazioni di Inter Cagliari parliamo della partita che si gioca alle ore 12:30 di domenica 11 aprile: il lunch match nella 30^ giornata di Serie A 2020-2021 è l’occasione giusta per i nerazzurri di avvicinare ancor più lo scudetto. La vittoria nel recupero contro il Sassuolo li ha portati a +11 sul Milan, con 10 gare da giocare: Antonio Conte finalmente si è sbilanciato parlando di tricolore, e non potrebbe essere altrimenti visto il grande allungo della sua squadra in un inverno che storicamente era complicato per il club.

Il Cagliari invece è in guai seri: sconfitto in casa dal Verona nell’ultimo turno, è rimasto terzultimo in classifica e potrebbe vedere il Torino allontanarsi, visto che i granata devono recuperare una partita. Serve una vittoria, ma andare a prendersela a San Siro sarà ovviamente tutt’altro che semplice; vedremo allora come andranno le cose, intanto possiamo iniziare a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Inter Cagliari, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,27 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 10,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

LE SCELTE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Cagliari manca il grande ex Barella, che è squalificato: dunque Conte dovrebbe dare spazio a Sensi come mezzala tattica al fianco di Brozovic, l’ex Sassuolo è favorito su un Vidal ancora non al 100% e a completare il centrocampo dovrebbe essere Eriksen. In difesa, De Vrij torna titolare e comanderà il reparto a protezione di Handanovic; con lui ci saranno Skriniar e Alessandro Bastoni senza alcun dubbio, perché chiaramente l’Inter vede vicino l’obiettivo e non ha intenzione di fare sconti, desiderosa di arrivarci il prima possibile. Per quanto riguarda le corsie laterali, Hakimi giocherà a destra mentre sull’altro versante ci sono i soliti ballottaggi aperti, questa volta la maglia da titolare se la potrebbe prendere Darmian. Dubbi anche sull’attacco: quasi certamente Romelu Lukaku – 21 gol in campionato – sarà in campo dal primo minuto ma a fargli compagnia questa volta potrebbe esserci Alexis Sanchez, dando fiato a Lautaro Martinez che sarà eventualmente pronto per il secondo tempo.

I DUBBI DI SEMPLICI

Leonardo Semplici deve invece rinunciare a Cragno, uno dei nazionali contagiati dal Coronavirus: per le probabili formazioni di Inter Cagliari dunque ci sarà Vicario tra i pali rossoblu, inoltre avremo una difesa a tre comandata dall’ex Godin che sarà affiancato da Rugani, acquisto invernale, e Klavan che è favorito sulla concorrenza. Come sempre si allargherà a destra Nandez per giocare come laterale tattico a centrocampo; sull’altro versante avremo Lykogiannis, poi altri due ex (dalle storie diverse) come Duncan e Nainggolan faranno parte del settore nevralgico del campo, dove la regia sarà affidata a tutti gli effetti a Razvan Marin. Davanti, come al solito Semplici deve definire il duello interno tra Giovanni Simeone e Pavoletti: il Cholito sembra poter essere leggermente in vantaggio e dunque partirà titolare in quella che resta per lui una partita speciale (visti i trascorsi del padre), naturalmente l’altro attaccante sarà Joao Pedro che anche in questa stagione è il miglior realizzatore del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Sensi, Darmian; R. Lukaku, A. Sanchez

A disposizione: I. Radu, Padelli, Dan. D’Ambrosio, Ranocchia, A. Young, Vidal, Gagliardini, Vecino, Pinamonti, L. Martinez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: Barella

Indisponibili: Kolarov, Perisic

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, R. Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; G. Simeone, Joao Pedro

A disposizione: Aresti, Calabresi, Walukiewicz, Carboni, Zappa, Deiola, G. Pereiro, Asamoah, Tripaldelli, Pavoletti, Cerri

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: –

Indisponibili: Cragno, Ceppitelli, Rog, R. Sottil, Tramoni



