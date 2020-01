Probabili formazioni Inter Cagliari/ Quote, Barella torna titolare? (Coppa Italia)

Inter Cagliari si gioca stasera alle ore 20.45: le due formazioni sono attese in campo a San Siro per gli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia. Di sicuro sia Antonio Conte sia Rolando Maran apporteranno cambiamenti, ma comunque la Coppa non è da snobbare: l’Inter vuole tornare ad arricchire la propria bacheca e naturalmente la strada più breve potrebbe essere proprio la Coppa Italia; il Cagliari invece ha bisogno di tornare a sorridere per spezzare un periodo nero a cavallo della sosta natalizia. Andiamo allora a scoprire quali sono le probabili formazioni di Inter Cagliari in vista della partita di questa sera.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico su Inter Cagliari. I padroni di casa nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,50. Si sale poi a quota 4,50 in caso di segno X per il pareggio, mentre il segno 2 in caso di vittoria esterna da parte del Cagliari varrebbe 5,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

LE MOSSE DI CONTE

Tratteggiare le probabili formazioni di Inter Cagliari, come spesso succede in Coppa Italia, è un esercizio non semplice. Antonio Conte ad esempio schiererà per l’ennesima volta Handanovic o almeno in Coppa ci sarà una chance per Padelli? In difesa, si può ipotizzare un terzetto con Skriniar (che era squalificato in campionato), Ranocchia che tornerebbe finalmente in campo dopo mesi e l’ormai tradizionale ballottaggio Godin-Bastoni. Sulle fasce sforzo supplementare per Biraghi a sinistra, dal momento che proseguono gli acciacchi di Asamoah, mentre a destra ci potrebbe essere un’occasione per Lazaro. In mezzo invece è facile immaginare un turno di riposo per lo stacanovista Brozovic e per Sensi che è appena tornato titolare, dunque scegliamo il grande ex Barella (che sabato era squalificato), Borja Valero e Vecino. Infine l’attacco, che forse è il rebus più complicato da sciogliere: potrebbe tornare titolare Sanchez, anche Esposito e polivano scalpitano per essere titolari e già così uno sarebbe di troppo. Ma davvero staranno fuori sia Lukaku sia Lautaro Martinez?

LE SCELTE DI MARAN

Passando sul fronte sardo, anche per Rolando Maran le probabili formazioni di Inter Cagliari regalano qualche nodo ancora da sciogliere. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2: in porta spazio per Rafael, tornato in panchina in campionato con il rientro di Olsen; nella difesa a quattro potrebbe esserci un turnover parziale, ipotizziamo titolari da destra a sinistra Lykogiannis, Klavan, Walukiewics e Pellegrini (di cui Klavan e Pellegrini titolari anche sabato pomeriggio contro il Milan). Situazione simile a centrocampo, dove potrebbero guadagnare un posto da titolare Ionita e Oliva oltre a Nandez, che già lo è stato contro i rossoneri. Sulla trequarti scalpita Castro, anche se non sarà facile per Maran tenere fuori il grande ex Nainggolan; infine l’attacco, dove Cerri potrebbe prendere il posto di Simeone al fianco di Joao Pedro, che sembra intoccabile anche in Coppa Italia.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Lazaro, Barella, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Sanchez, Politano. All. Conte.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Lykogiannis, Klavan, Walukiewics, Pellegrini; Ionita, Oliva, Nandez; Castro; Cerri, Joao Pedro. All. Maran.



