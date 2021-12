Probabili formazioni Inter Cagliari/ Quote, isolani a San Siro con tanti ex (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Cagliari studiamo le scelte dei due allenatori per domenica 12 dicembre: alle ore 20:45 questa partita vale per la 17^ giornata di Serie A 2021-2022, ed è quasi un testa-coda visto che si affrontano la seconda e la penultima della classe. L’Inter ormai ha chiuso il divario con la vetta, anzi grazie alle ultime vittorie ha addirittura scavalcato il Napoli: adesso Simone Inzaghi vede concretamente la possibilità di andare in fuga, e come surplus ha anche qualificato i nerazzurri agli ottavi di Champions League, cosa che non accadeva da 10 anni alla società.

Il Cagliari invece si presenta a San Siro reduce da quattro pareggi consecutivi: Walter Mazzarri non ha ancora fatto il salto di qualità, ma se non altro ha mosso la classifica (agganciando il Genoa) e fatto vedere una squadra combattiva, anche se naturalmente con tanti aspetti da migliorare tra cui la tenuta sui 90 minuti. Sembrerebbe una sfida scontata, ma noi qui vogliamo analizzare appunto gli schieramenti che si dovrebbero sfidare a San Siro: scopriamoli insieme andando nel dettaglio, con la lettura approfondita delle probabili formazioni di Inter Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Inter Cagliari sono disponibili le quote fornite dall’agenzia Snai: naturalmente il bookmaker ci dice che i nerazzurri sono clamorosamente favoriti, e la conferma arriva dal valore di 1,18 volte la posta per il segno 1, che accompagna la loro vittoria. L’eventualità del pareggio (segno X) vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 7,25 volte quanto messo sul piatto, mentre vale addirittura una vincita equivalente a 14,00 volte la puntata il segno 2, che naturalmente è quello che identifica l’ipotesi del successo esterno del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

LE SCELTE DI INZAGHI

Solito 3-5-2 per Inzaghi in Inter Cagliari: finalmente torna a disposizione De Vrij, che dunque dovrebbe comandare la difesa davanti ad Handanovic. Con lui Skriniar e Alessandro Bastoni: non dovrebbero esserci sorprese anche perché sia Dumfries che Darmian sono lontani dalla condizione migliore, il che significa che D’Ambrosio dovrà essere impiegato come laterale destro sulla linea dei centrocampisti. Sull’altro versante ipotizziamo Perisic, anche se il ballottaggio con Federico Dimarco può benissimo premiare quest’ultimo; in mezzo invece dovrebbe avere conferma Calhanoglu, entrato in striscia realizzativa e dunque uomo del momento in Serie A, con l’imprescindibile Brozovic in cabina di regia e Barella, che si deve far perdonare l’espulsione in Champions League e parte in netto vantaggio su Gagliardini e Arturo Vidal. Davanti, ci saranno Dzeko e Lautaro Martinez, tanto più che Joaquin Correa è infortunato e sarà dunque indisponibile per questa partita.

GLI 11 DI MAZZARRI

In Inter Cagliari potremmo dire che gli isolani sono una squadra con tanti ex: Mazzarri per primo, ma poi anche Dalbert (che giocherà come esterno sinistro nello speculare 3-5-2 rossoblu) e Keita Baldé Diao, favorito per affiancare Joao Pedro in attacco con Pavoletti che sarà a disposizione per il secondo tempo. Ci sarebbe anche Godin che però va verso la panchina (Caceres, Ceppitelli e Carboni sono in vantaggio per proteggere Cragno) anche se fino all’ultimo si giocherà una maglia, che potrebbe ottenere proprio in virtù del suo passato nerazzurro e dell’esperienza che gli può permettere di essere protagonista in una partita tanto tosta; e poi non va dimenticato Nahitan Nandez, che questa partita avrebbe potuto giocarla come ex del Cagliari visto che l’Inter gli ha fatto una corte serratissima in estate. Lo stesso centrocampista non è al top: con già Strootman fuori dai giochi, Mazzarri potrebbe dover puntare anche su Deiola oltre che su Alberto Grassi, mentre come sempre a dettare i ritmi del gioco sarà Razvan Marin.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, R. Marin, A. Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita B. Allenatore: Walter Mazzarri



