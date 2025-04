PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: INZAGHI HA DUBBI!

È molto interessante leggere le probabili formazioni Inter Cagliari, perché la partita delle ore 18:00 di sabato 12 aprile, valida per la 32^ giornata di Serie A 2024-2025, è l’ennesimo snodo stagionale per i nerazzurri che sono in corsa per tutti gli obiettivi e che, dopo il grande colpo a Monaco di Baviera, tornano a giocare in campionato per provare ad allungare sul Napoli o quantomeno confermare i 3 punti di vantaggio, poi mercoledì avranno il ritorno dei quarti in Champions League senza dimenticare la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, insomma periodo tostissimo e decisivo che impone delle scelte da parte di Simone Inzaghi.

DIRETTA/ Milan Cagliari Primavera (risultato finale 0-3): i rossoblù vincono la Coppa Italia! (9 aprile 2025)

Non ha questi problemi il collega Davide Nicola, che ancora una volta sta conducendo in porto una bella salvezza: il suo Cagliari è reduce dal pareggio di Empoli con il quale ha mantenuto invariato il margine sul terzultimo posto, lo striscione del traguardo per gli isolani è sempre più vicino ma naturalmente non sono ancora permessi rallentamenti, dunque a San Siro si andrà per strappare almeno un pareggio puntando appunto sui tanti impegni nerazzurri. Ora però andiamo a studiare in maniera approfondita le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Inter Cagliari.

DIRETTA/ Empoli Cagliari (risultato finale 0-0): al "Castellani" vince la paura (6 aprile 2025)

QUOTE E PRONOSTICO INTER CAGLIARI

Ovviamente nerazzurri super favoriti, per completare le info sulle probabili formazioni Inter Cagliari leggiamo che secondo la Snai il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vale 1,30 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Cagliari vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 8,75 volte la vostra giocata, infine con il pareggio, per il quale puntare sul segno X, questo bookmaker prevede una vincita che ammonta a 5,35 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

TURNOVER NERAZZURRO?

DIRETTA/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 0-3): i rossoblù puntano ai playoff! (5 aprile 2025)

Simone Inzaghi deve prendere delle decisioni nelle probabili formazioni Inter Cagliari: ancora indisponibili Dumfries e Zielinski, a destra Zalewski può prendere il posto di Darmian mentre a sinistra può tornare titolare Dimarco, per rimetterlo in piena forma in vista del Bayern Monaco. Davanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram dovrebbero avere la maglia, anche perché comunque questa partita è fondamentale; scalpitano comunque Arnautovic e Taremi, da vedere eventualmente chi tra il Toro e il figlio d’arte sarebbe lasciato in panchina contando che entrambi sono fondamentali per le sorti dell’Inter.

Passando al centrocampo, il turnover potrebbe toccare Calhanoglu con Asllani in cabina di regia, anche se forse pure Mkhitaryan avrebbe bisogno di riposo; quasi certa la presenza dell’ex Barella, che in settimana ha lasciato un messaggio al Cagliari Primavera vincitore della Coppa Italia. In difesa si prepara l’avvicendamento tra Acerbi e De Vrij: oggi dovrebbe essere titolare l’olandese mentre mercoledì sarà il suo collega di reparto a guidare la linea, poi Pavard e Alessandro Bastoni favoriti su Bisseck, comunque una buona alternativa, con Sommer che ovviamente avrà il posto garantito tra i pali.

LA SQUADRA DI NICOLA

Nicola ha potuto studiare le probabili formazioni Inter Cagliari con tutta la rosa a disposizione: il modulo sarà un 3-4-2-1 e i ballottaggi aperti per il momento sembrano essere due. In difesa Palomino, tornato in una buona condizione, è in vantaggio su Zappa che agirebbe come braccetto, completando un reparto che come sempre sarà guidato da Yerry Mina e avrà in Luperto il suo terzo elemento, mentre in porta andrà Caprile. A sinistra invece il testa a testa è tra Augello e Obert, con il primo favorito; sull’altro versante del campo scontata la presenza di Zortea, uno dei più positivi in questa stagione del Cagliari.

Nella coppia centrale dovrebbe essere titolare Prati che imposterà la manovra, al suo fianco avremo invece Adopo; ecco poi i due trequartisti, Luvumbo può giocare in varie zone del campo e in questo caso agirà tra le linee insieme a Nicolas Viola, altro calciatore il cui rendimento si è elevato e che, infatti, adesso fa parte dell’undici tipo senza alcuna discussione. Così anche Roberto Piccoli, che magari non segna tantissimo ma è comunque funzionale al gioco del Cagliari, non troppo ricco di alternative per il ruolo di centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Zalewski, Barella, Asllani, Mkhytarian, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Yerry Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; N. Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola