Probabili formazioni Inter Cremonese/ Diretta tv: turnover per Inzaghi? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER CREMONESE: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Cremonese ci accompagnano verso il derby lombardo che torna dopo oltre un quarto di secolo in Serie A e sarà in programma domani per la quarta giornata allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il turno infrasettimanale può servire a rilanciare una delusa Inter di Simone Inzaghi, che ha perso contro la Lazio una partita francamente brutta per i nerazzurri, che si devono quindi riscattare in vista dei prossimi impegni contro Milan e Bayern Monaco.

Diretta/ Cremonese Torino (risultato finale 1-2): Sernicola accorcia ma non basta

La Cremonese invece avrà ben poco da perdere in questa partita legata naturalmente al nome di Gigi Simoni: il derby lombardo è sulla carta una missione impossibile per gli ospiti grigiorossi, qualsiasi cosa dovesse arrivare di positivo sarebbe tanto di guadagnato per i ragazzi di Massimiliano Alvini. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Cremonese.

DIRETTA/ Roma Cremonese (risultato finale 1-0): decide Smalling, super Radu beffato!

DIRETTA INTER CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Cremonese sarà garantita domani dalla piattaforma DAZN, di conseguenza si tratterà più esattamente di una diretta streaming video per seguire Inter Cremonese, secondo le modalità ben note per le sette partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A solo da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CREMONESE

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Cremonese, bisognerà naturalmente capire quanto turnover vorrà fare Simone Inzaghi pensando che sabato ci sarà il derby e mercoledì prossimo arriverà a San Siro il Bayern Monaco, ma considerando pure che in campionato non si possono perdere altri punti. Potremmo ipotizzare D’Ambrosio titolare in difesa, magari accentrando Skriniar e quindi sarebbe De Vrij a rifiatare.

Probabili formazioni Roma Cremonese/ Quote, i duelli più stuzzicanti all'Olimpico

Un turnover quasi di rito è quello sulle fasce, quindi stavolta potrebbe toccare a Darmian e Gosens dal primo minuto. Ci sono poi i dubbi dai quali capiremo quanto sarà davvero marcato il turnover di Inzaghi: Asllani potrebbe far riposare Brozovic e almeno uno tra Dzeko e Correa potrebbe togliere il posto a Lukaku (sarebbe il bosniaco) oppure a Lautaro Martinez (il suo connazionale), ma su queste scelte solo Inzaghi in questo momento sa cosa vorrebbe fare…

LE MOSSE DI ALVINI

Sul fronte grigiorosso di questo derby lombardo, le probabili formazioni di Inter Cremonese vedono l’allenatore ospite Massimiliano Alvini alle prese con la preparazione di una partita difficilissima e pure con il problema di un giorno in meno di riposo. Possiamo comunque ipotizzare come riferimento un modulo 3-4-1-2 nel quale sotto i riflettori sarà il portiere Radu, in una partita certamente speciale per lui; la difesa a tre potrebbe essere formata davanti a lui da Vasquez, Chiriches e Lochoshvili.

Ipotizzando naturalmente scelte di alto livello per una partita così prestigiosa, a centrocampo potrebbero agire Ghiglione, Pickel, Ascacibar e Valeri per la Cremonese, mentre Zanimacchia potrebbe trovare spazio come trequartista alle spalle della coppia d’attacco, che potremmo ipotizzare composta da Okereke e Dessers.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CREMONESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Vasquez, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA