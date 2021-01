Probabili formazioni Inter Crotone/ Diretta tv, moduli speculari a San Siro (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Studiando le probabili formazioni di Inter Crotone, andiamo a parlare della partita che domenica 3 gennaio inaugura la 15^ giornata di Serie A 2020-2021, e che è anche la prima dell’anno solare: si gioca infatti alle ore 12:30, e i nerazzurri ripartono con la possibilità rinnovata di operare il sorpasso in vetta alla classifica. Tentativo frustrato a fine dicembre, ma con il 2-1 di Verona è arrivata la settima vittoria consecutiva per la banda di Antonio Conte che, fuori dall’Europa, potrà ora concentrarsi sul campionato nella speranza di mettere le mani su uno scudetto che manca da 10 anni.

Il Crotone nel frattempo ha abbandonato l’ultimo posto in classifica, grazie al successo maturato contro il Parma: per gli squali questo nuovo anno si apre con la speranza di fare il passo avanti verso la salvezza, anche se chiaramente l’obiettivo rimane molto complesso e bisognerà dimostrare di avere soprattutto continuità. Aspettando dunque che si giochi la partita, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco a San Siro, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Crotone.

INTER CROTONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Crotone è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che la potranno seguire sui canali del loro decoder; come sempre, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, avranno l’alternativa senza costi aggiuntivi data dall’applicazione Sky Go, che permette la visione in diretta streaming video attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

GLI 11 DI CONTE

Guardando le probabili formazioni di Inter Crotone, scopriamo che difficilmente Conte potrà avvalersi di Alexis Sanchez e Pinamonti: dunque in attacco le scelte sono obbligate e verteranno ancora una volta su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, mentre a centrocampo l’indisponibilità di Matias Vecino e un Eriksen ormai fuori dal progetto riducono ulteriormente il materiale da turnover. Barella e Vidal sono comunque nettamente favoriti sulla concorrenza, ovvero Sensi e Gagliardini; sarà come sempre Brozovic ad agire in cabina di regia, sulle corsie laterali invece sono più aperti i ballottaggi con Hakimi favorito su Darmian e Perisic che dovrebbe lasciare campo ad Ashley Young, ma potrebbe anche disporsi qualche passo più avanti e aprire al 3-4-2-1 con Lautaro che scalerebbe di qualche metro, posizionandosi sulla trequarti. Skriniar ha ormai ripreso il posto da titolare in difesa, pur se deve guardarsi dalla concorrenza di D’Ambrosio; sull’altro versante opererà Alessandro Bastoni, con De Vrij a guidare la retroguardia che giocherà a protezione di Handanovic.

LE SCELTE DI STROPPA

Anche Giovanni Stroppa punta sul 3-5-2 in Inter Crotone, e va a San Siro senza Rispoli e Cigarini: Benali è ancora in dubbio, a centrocampo sono Zanellato e Eduardo Henrique a sperare in un posto ma dovrebbero partire dalla panchina, perché ormai Molina gioca quasi stabilmente come interno ma l’altra maglia è di Vulic, con Petriccione che si occuperà di gestire il ritmo del gioco. In difesa Golemic insidia il posto di Luperto, a rimanere fuori potrebbe anche essere Magallan mentre sembra certo che Marrone inizierà la partita come regista arretrato, in porta naturalmente andrà il veterano Cordaz. Avremo poi i due esterni che verosimilmente saranno Pedro Pereira e Reca, anche perché qui a meno di riproporre Molina nel suo ruolo naturale non ci sono troppe alternative per l’allenatore dei calabresi; spazio poi a Junior Messias i cui gol continuano a essere determinanti, rispetto all’ultima partita prima della sosta tornerà titolare Simy che prenderà il posto di Rivière, in gol all’esordio stagionale ma poi, complici anche gli infortuni, mai più ripetutosi e a caccia della condizione migliore.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, A. Young; R. Lukaku, L. Martinez

A disposizione: I. Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Sensi, Gagliardini, Nainggolan, Perisic, Eriksen, A. Sanchez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Vecino, Pinamonti

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Simy, Messias

A disposizione: M. Festa, Djidji, Golemic, Cuomo, Rojas, Zanellato, Benali, Crociata, Eduardo Henrique, Rivière, Dragus, Siligardi

Allenatore: Giovanni Stroppa

Squalificati: –

Indisponibili: Rispoli, Cigarini

