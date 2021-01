Probabili formazioni Inter Crotone/ Quote, Young o Perisic a sinistra? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Crotone ci introducono idealmente alla partita che le due squadre giocano alle ore 12:30 di domenica 3 gennaio: arrivata alla 15^ giornata, la Serie A 2020-2021 riprende a San Siro dopo la sosta e qui troviamo i nerazzurri che hanno vinto le ultime sette partite, sono lanciatissimi e sperano di operare il sorpasso ai danni del Milan. Al netto del fatto che ci riescano oggi o meno, la squadra di Antonio Conte viaggia con il serio proposito di vincere lo scudetto e oggi sa di dover battere una squadra neopromossa.

Il Crotone si sta giocando la salvezza e che, pur reduce dalla bella vittoria contro il Parma, è chiaramente inferiore nella qualità e nel numero degli effettivi che possono fare la differenza in campo. Ad ogni modo, tra poco si gioca: aspettiamo allora il calcio d’inizio della partita, nel frattempo possiamo andare a valutare quali sono le scelte che i due allenatori potrebbero operare, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Inter Crotone, per cui possiamo andare a vedere quali sono le quote del bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 1,21 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 12,00 volte quanto messo sul tavolo. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vale 6,75 volte l’importo che deciderete di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

LE SCELTE DI CONTE

Non sono troppi i dubbi di Antonio Conte per Inter Crotone: Alexis Sanchez dovrebbe farcela per andare in panchina ma la coppia offensiva titolare sarà quella formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, alle loro spalle le scelte di centrocampo verteranno verosimilmente su due mezzali come Barella e Vidal con Brozovic che opererà in cabina di regia, anche se poi Sensi e Gagliardini potrebbero essere schierati titolari (dipenderà dalle condizioni al rientro). È sulle corsie che il tecnico salentino ha qualche punto di domanda da cancellare prima della partita: a destra infatti Darmian insidia Hakimi, qualora l’ex Torino e Parma dovesse iniziare dal primo minuto quasi inevitabilmente avremmo Perisic a sinistra, con l’idea di avere un laterale più “bloccato” e un altro che possa invece percorrere tutto il campo andando ad affiancare gli attaccanti raggiungendo il fondo. In difesa le scelte sembrano essere fatte: D’Ambrosio e Kolarov sperano nel posto, ma ormai Conte ha stabilito le sue gerarchie con Skriniar e Alessandro Bastoni a fare compagnia a De Vrij, come sempre il leader del reparto arretrato a protezione del portiere Handanovic.

GLI 11 DI STROPPA

Buone notizie anche per Giovanni Stroppa, che per Inter Crotone dovrebbe recuperare Cigarini; tuttavia anche lui dovrebbe essere destinato alla panchina, ci sarà Petriccione al centro della linea mediana con Zanellato e Crociata che proveranno a insidiare le maglie di Molina e Vulic, che restano favoriti. Il primo dei due potrebbe anche scalare sull’esterno dando riposo a Pedro Pereira, che agirà sulla corsia destra; sull’altro versante della squadra rossoblu avremo invece Reca. Davanti si cambia, tornando però all’assetto titolare: Rivière scala in panchina lasciando la maglia a Simy, che torna quindi ad affiancare lo scatenato Junior Messias che ha deciso l’ultima partita prima della sosta. Marrone dovrebbe comandare la difesa, che come quella dell’Inter sarà a tre: con lui due tra Magallan, Golemic e Luperto mentre in porta senza grandi sorprese avremo il veterano Cordaz.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, A. Young; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: I. Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Sensi, Gagliardini, Nainggolan, Eriksen, Perisic, A. Sanchez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Vecino, Pinamonti

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy

A disposizione: M. Festa, Cuomo, Djidji, Golemic, Eduardo Henrique, Zanellato, Cigarini, Benali, Crociata, Dragus, Rivière, Siligardi

Allenatore: Giovanni Stroppa

Squalificati: –

Indisponibili: Rispoli

