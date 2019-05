Probabili formazioni Inter Empoli/ Diretta tv, Icardi in pole su Lautaro (Serie A)

Si accenderà domani allo Stadio San Siro alle ore 20.30 la partita di Serie A tra Inter e Empoli, valida per la 38^ giornata e ultima per questa stagione. La sfida è ben importante specie se consideriamo la classifica, per cui Spalletti ed Andreazzoli non potranno commettere leggerezze nello stilare le probabili formazioni di Inter e Empoli. I nerazzurri infatti dopo l’insuccesso con Napoli rischiano la qualificazione alla Champions league, mentre i toscani non sono affatto sicuri della salvezza. Andreazzoli è però di ritorno da tre successi di fila di cui l’ultimo col Torino e nutrono grandi speranze per la sfida di domani. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter e Empoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

LE MOSSE DI SPALLETTI

Ecco che per l’ultima giornata del Campionato di Serie A Spalletti non farà a meno del solito 4-2-3-1 come modulo di partenza pieno di titolari, visto che pure De Vrij ha recuperato dall’ultimo acciacco di natura muscolare. Ecco quindi che l’ex Lazio sarà in campo domani a San Siro con Skriniar al centro della difesa, assieme a D’Ambrosio e Asamoah posti ai lati. In mediana quindi vi sarà posto dal primo minuto per Brozovic e Vicino, pur con Gagliardini a esplosione dalla panchina: sarà quindi Nainggolan a occupare la tre quarti. Per l’attacco dell’Inter domani Icardi dovrebbe vincere il duello con Lautaro Martinez considerando che il numero 9 potrebbe anche abbandonare Milano. Sono già state consegnate le altre maglie in avanti con Perisic e Politano sull’esterno.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo di partenza di Andreazzoli, che domani ovviamente non potrà fare a meno dei suoi uomini più in forma nell’ultima giornata di Serie A. Davanti a Dragowski domani vedremo in difesa quindi dal primo minuto Veseli, Silvestre e Dall’Orco, pur con Maietta sempre a disposizione dalla panchina. Nell’ampia mediana a 5 invece ecco che al centro domani non mancheranno dal primo minuto Acquah, Bennacer e Traorè, con il duo Di Lorenzo-Pajac adibito a guardia dell’esterno. Attenzione però a Krunic che nonostante l‘infortunio potrebbe sedersi in panchina. Non vi sono dubbi poi anche per l’attacco dei toscani: Andreazzoli non rinuncerà a Farias e Caputo come titolari.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 18 Asamoah, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 8 Vicino, 77 Brozovic; 44 Perisic, 14 Nainggolan, 16 Politano; 9 Icardi All. Spalletti

EMPOLI (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 39 Dell’Orco, 26 Silvestre; 6 Pajac, 10 Bennacer, 8 Traore, 18 Acquah, 2 Di Lorenzo; 11 Caputo, 17 Farias All. Andreazzoli.



