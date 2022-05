Probabili formazioni Inter Empoli/ Diretta tv, possibile riposo per Barella (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Empoli ci accompagnano verso la partita che apre il programma della 36^ giornata in Serie A 2021-2022: saremo a San Siro alle ore 18:45 di venerdì 6 maggio, e i nerazzurri – come la Juventus – anticipano in previsione della finale di Coppa Italia. Un’Inter che nell’ultimo turno non ha sbagliato, vincendo sul campo dell’Udinese: tuttavia nella corsa scudetto il Milan è rimasto davanti e dunque i nerazzurri dovranno vincere e sperare nella fatal Verona (almeno per questo turno) dovendo però aspettare fino a domenica sera per la classifica aggiornata.

L’Empoli è salvo, e per fortuna che nel girone di andata ha viaggiato rapidamente: il ritorno per i toscani è stato quasi un incubo, una sola vittoria e domenica scorsa il ko interno contro il Torino. Come detto, a differenza di cinque anni fa non ci sarà un clamoroso e fallimentare ribaltone ma qualche domanda sulla tenuta dei suoi Aurelio Andreazzoli se la dovrà fare; intanto a noi interessa scoprire quello che succederà sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, mentre aspettiamo che arrivi venerdì sera facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Empoli.

DIRETTA INTER EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita valida per la 36^ giornata non è di quelle fornite dal satellite, e allora l’unico appuntamento disponibile per seguire le immagini sarà quello sulla piattaforma DAZN. Da questa stagione il broadcaster fornisce tutte le gare del campionato di Serie A: si tratta chiaramente di un servizio riservato agli abbonati, che potranno avvalersi della diretta streaming video utilizzando, eventualmente, una smart tv che sia dotata di connessione a internet o tutti i dispositivi supportati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

GLI 11 DI INZAGHI

Simone Inzaghi deve pensare anche alla Coppa Italia, ma in Inter Empoli non si può permettere troppo turnover perché si gioca lo scudetto. Volendo ipotizzare, il tecnico piacentino darà riposo a due giocatori acciaccati: Alessandro Bastoni, che nel caso farebbe spazio a Federico Dimarco nel terzetto difensivo con Skriniar e De Vrij (resta viva anche l’ipotesi D’Ambrosio) e il pur fondamentale Barella, che però dovrà essere al 100% per la Juventus e quindi, con il rientro di Calhanoglu, potrebbe aprire a una maglia per Arturo Vidal, o Gagliardini che già alla Dacia Arena è stato titolare. Per il resto le scelte di Inzaghi dovrebbero essere fissate: certo Alexis Sanchez insidia Dzeko (o Lautaro Martinez) e Gosens potrebbe essere la mossa a sorpresa per far rifiatare Perisic a sinistra, ma i titolari dovrebbero restare titolari perché ormai le occasioni per operare il sorpasso sono poche. Brozovic naturalmente si prenderà la maglia in cabina di regia con Dumfries schierato sulla corsia destra, mentre in porta avremo Handanovic il cui rientro è stato forse “affrettato” dopo la papera di Ionut Radu che ha condizionato la sconfitta sul campo del Bologna.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Andreazzoli ha due squalificati per Inter Empoli: Stojanovic, uno dei suoi insostituibili, e Verre che ha giocato titolare l’ultima partita. Dunque, a San Siro ci sarà Fiamozzi a fare il terzino destro; sull’altro versante non dovrebbero esserci dubbi circa la maglia a Fabiano Parisi, mentre a protezione di Vicario il ballottaggio riguarda Simone Romagnoli e Ismajli, che insidiano le due posizioni di Viti e Luperto in un testa a testa nel quale, anche considerata la situazione di classifica, è difficile capire chi sia davvero favorito. A centrocampo Asllani sarà il playmaker basso, promosso dalla Primavera dopo la partenza di Samuele Ricci; si rivede anche Bandinelli che dovrebbe prendersi la maglia da titolare, a completare la zona mediana dovrebbe allora essere Zurkowski che ha giocato una grande stagione, ed è andato in gol anche domenica per il temporaneo vantaggio contro il Torino. Sulla trequarti torna titolare Bajrami, altro giocatore il cui rendimento è stato ampiamente positivo; con lui avremo Liam Henderson, il riferimento avanzato sarà invece l’ex di giornata Pinamonti per cui vale quanto detto per i due compagni di squadra.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER EMPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, F. Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, L. Henderson; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli











