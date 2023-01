Probabili formazioni Inter Empoli/ Diretta tv: torna Dumfries? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Empoli presentiamo la partita che domani sera sarà in programma a San Siro per la diciannovesima giornata di Serie A. Lo stadio Giuseppe Meazza si colorerà di nerazzurro per festeggiare il trionfo dell’Inter di Simone Inzaghi nel derby che ha assegnato la Supercoppa Italiana con un secco 3-0 contro i cugini, ma non ci sarà molto tempo per festeggiare, perché l’Inter ha bisogno di vincere per tenere vivo il sogno scudetto e come minimo consolidarsi fra le prime quattro.

L’Empoli di Paolo Zanetti (cognome che è strano considerare avversario a Milano) arriva al Meazza con la serenità di chi sta viaggiando molto bene verso la salvezza, anche grazie alla vittoria di lunedì scorso contro la Sampdoria e cercherà l’impresa per scrivere una pagina di storia e avvicinare ancora di più l’obiettivo di una tranquilla salvezza. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Empoli.

INTER EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli sarà disponibile sui canali della televisione satellitare di Sky Sport e gli abbonati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le partite di Serie A sono fornite anche dalla piattaforma DAZN in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Empoli, stanchezza permettendo, i titolari potrebbero essere tutti (o quasi) i protagonisti “arabi”, con eventuali sostituzioni in corso per i più affaticati o da gestire dopo recenti acciacchi, da Dimarco a Barella. Nel consueto e consolidato modulo 3-5-2 di Simone Inzaghi ecco allora Onana in porta e davanti a lui il trio difensivo formato da Skriniar, Acerbi e Bastoni, con De Vrij naturalmente prima alternativa; a centrocampo si potrebbe rivedere Dumfries dal primo minuto, anche se pure Damian naturalmente è una possibilità, poi ecco Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, con Brozovic e Gosens possibili alternative; infine, c’è Correa che scalpita in attacco, ma almeno inizialmente sembra impossibile non rivedere la coppia dei titolari fissi, cioè Dzeko e Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI ZANETTI

Sul fronte toscano, ecco che per Paolo Zanetti nelle probabili formazioni di Inter Empoli il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2, con la forzata assenza dello squalificato Marin e questi possibili undici titolari dal primo minuto: Vicario in porta; davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro Ebuhei (favorito su Stojanovic), Ismajli, Luperto e Parisi; in effetti per l’Empoli potrebbe esserci un dubbio per reparto, a centrocampo sono Akpa Akpro e Haas a contendersi, con il primo favorito, il posto a disposizione al fianco di Henderson e Bandinelli; infine il reparto offensivo dovrebbe prevedere l’emergente Baldanzi sulla trequarti a sostegno dei due attaccanti, il veterano Caputo e il giovane di scuola Inter Satriano, che appare favorito nel confronto con Bajrami.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.











