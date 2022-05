Probabili formazioni Inter Empoli/ Quote, ipotesi Vidal-Gosens per Inzaghi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Studiamo le probabili formazioni di Inter Empoli, partita che si gioca alle ore 18:45 di venerdì 6 maggio: a San Siro inizia la 36^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022, e i nerazzurri sono chiamati a questo anticipo dovendo poi disputare la finale di Coppa Italia. Periodo decisivo per Simone Inzaghi, che potrebbe vincere il secondo trofeo di una stagione comunque positiva ma, prima, dovrà provare a riprendersi il primo posto in classifica che è stato perso nei confronti del Milan, con una buona reazione (per ora) al ko di Bologna vincendo sul campo dell’Udinese.

L’Empoli, se non il voler chiudere in maniera dignitosa, ha poco da chiedere a questo campionato: i toscani si sono salvati con anticipo e almeno nel girone di andata hanno fatto vedere un bel calcio e ottimi risultati, prima di crollare e ottenere una sola vittoria nel girone di ritorno, rischiando di mettere tutto in discussione. Adesso sarà interessante vedere come andranno le cose a San Siro; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Empoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote stilate dall’agenzia Snai per Inter Empoli? Scopriamolo nel pronostico su questa partita di Serie A: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,14 volte quanto messo sul piatto, il segno X è quello su cui puntare per l’eventualità del pareggio e porta in dote una vincita che ammonta a 8,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 per l’affermazione degli ospiti vale, con questo bookmaker, una somma equivalente a 16,00 volte l’ammontare della vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Sarà come sempre un 3-5-2 quello di Simone Inzaghi per Inter Empoli, ma è da capire chi giocherà: vista la finale di Coppa Italia e la lotta scudetto il turnover non potrà essere ampio, ma almeno qualcuno degli acciaccati potrebbe riposare. Alza quasi certamente bandiera bianca Alessandro Bastoni, che in difesa potrebbe lasciare il posto a D’Ambrosio o Dimarco (più indietro Ranocchia, eroe della partita di coppa contro l’Empoli), ma anche Barella dovrebbe accomodarsi se non altro in panchina dopo il lieve infortunio subito a Udine, così da lasciare spazio non solo al rientrante Calhanoglu ma anche ad Arturo Vidal, che appare favorito su Gagliardini e Matias Vecino (che sarebbe un ex della partita). Per il resto la squadra sembra fatta, anche se Gosens può insidiare Perisic a sinistra: Handanovic in porta con Skriniar e De Vrij davanti a lui, poi Dumfries che dovrebbe prendersi il posto da titolare a destra – a scapito di Darmian – e una coppia offensiva che, lanciata idealmente da Brozovic – agirebbe con Dzeko e Lautaro Martinez, pur se Alexis Sanchez potrebbe avere un posto dal primo minuto.

GLI 11 DI ANDREAZZOLI

Per Inter Empoli sono squalificati Stojanovic e Verre: dunque cambierà il terzino destro per Andreazzoli, sarà Fiamozzi a giocare mentre sulla trequarti si riprenderà la maglia da titolare Bajrami, che in Coppa Italia aveva segnato contro l’Inter a San Siro. A fargli compagnia dovrebbe essere Liam Henderson, che con il rientro di Bandinelli giocherà nuovamente sulla trequarti; davanti ovviamente avremo la prima punta Pinamonti che è ex della partita. A centrocampo come detto vedremo Bandinelli, mentre non dovrebbero essere in discussione le altre due maglie che, come sempre, andranno ad Asllani (il playmaker basso dell’Empoli) e uno Zurkowski che sta per concludere un’ottima stagione. A completare la difesa a protezione di Vicario dovrebbero invece essere Viti e Luperto con Fabiano Parisi terzino sinistro; tuttavia attenzione alla concorrenza che al centro viene portata da Simone Romagnoli e Ismajli, entrambi hanno ottimi motivi per iniziare la partita di questa sera e almeno uno dei due potrebbe essere lanciato da Andreazzoli, staremo a vedere se sarà effettivamente così.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER EMPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, F. Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; L. Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli











