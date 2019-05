Probabili formazioni Inter Empoli/ Quote, Krunic verso la panchina azzurra (Serie A)

Inter Empoli si gioca stasera alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio crocevia: senza un’ultima vittoria in casa, l’Inter probabilmente perderebbe l’obiettivo Champions che sembrava scontato fino a qualche settimana fa e anche prima della trasferta di Napoli. Non sarà facile perché l’Empoli scenderà in campo a San Siro pronto a giocarsi il tutto per tutto. Gli azzurri toscani hanno bisogno di una vittoria per essere sicuri della conquista della salvezza, dopo aver lasciato il terzultimo posto al Genoa nella scorsa giornata. Ma con un solo punto di vantaggio, con una sconfitta e un pari del Genoa a Firenze sarebbe l’Empoli a retrocedere. Andiamo allora a conoscere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote per il pronostico su Inter Empoli, sfida dell’ultima giornata del campionato di Serie A. L’agenzia di scommesse Snai quota a 1.35 la vittoria dell’Inter (segno 1) mentre con un successo dell’Empoli (segno 2) si arriverebbe a 8.00. La quota per un pareggio, con il segno X varrebbe 5.00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

LE SCELTE DI SPALLETTI

Parlando delle probabili formazioni di Inter Empoli, tra i nerazzurri di Luciano Spalletti dovrebbe essere rilanciato Icardi da titolare, con Lautaro che potrebbe partire dalla panchina, scelta inversa fatta rispetto alla trasferta di Napoli. A centrocampo Politano, Nainggolan e Perisic giocheranno avanzati con Vecino e Brozovic a coprir loro le spalle, a centrocampo vista l’assenza di De Vrij confermati Miranda e Skriniar come centrali di difesa.

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

In casa azzurra, probabilmente Aurelio Andreazzoli non riuscirà a recuperare Krunic, ma ci saranno gli altri fiori all’occhiello di questa stagione, da Traoré a centrocampo a Di Lorenzo (autore di un pregevole gol contro il Torino) sulla fascia destra, mentre in attacco sarà confermato il tandem Farias-Caputo. Davanti al portiere Dragowski spazio alla difesa a tre composta da Silvestre, Dell’Orco e Veseli.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All Spalletti

INDISPONIBILI: Vrsaljko

SQUALIFICATI: –

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Silvestre, Dell’Orco, Veseli; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias. All. Andreazzoli

INDISPONIBILI: Antonelli, Diks, Polvani, Mchedlidze, La Gumina, Krunic.

SQUALIFICATI: –



