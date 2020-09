Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Diretta tv: Bonaventura titolare?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inter Fiorentina, sfida che avrà luogo solo domani, 26 settembre 2020, a San Siro alle ore 20,45 e che è valida per la seconda giornata del Campionato di Serie A. Siamo infatti più che mai curiosi di conoscere le mosse di Beppe Iachini come soprattutto di Antonio Conte per questo big matchy, visto che i nerazzurri faranno solo ora il loro debutto nella nuova stagione della Serie A. Rinviato il primo scontro della stagione con il Benevento, la formazione milanese finalmente ha concluso una soddisfacente preparazione estiva (con pochi test amichevoli, ma ricchi di gol) e forte pure degli ultimi colpi di calciomercato, è impaziente di mettersi subito in mostra, già dalla sfida contro i gigliati. I quali davvero dovranno fare molta attenzione: certo il successo rimediato all’esordio in campionato contro il Torino ha fatto bene all’umore dello spogliatoio viola, ma la sfida di domani sera con l’Inter sarà partita di tutt’altro livello. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse di Conte come di Iachini per le probabili formazioni di Inter Fiorentina, alla vigilia del big match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo ricordare nel frattempo che la diretta tv di Inter Fiorentina sarà garantita a coloro che abbiano attivato l’offerta per vedere Dazn 1 sul canale 209 della piattaforma Sky, altrimenti il punto di riferimento sarà la diretta streaming video garantita appunto da Dazn ai suoi abbonati, che pure in questo campionato potranno seguire tre partite ad ogni giornata.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Fiorentina, non è impossibile che Conte voglia provare a puntare ancora sul 3-4-1-2, modulo che vedrà Eriksen trequartista puro: il danese è stato provato a lungo in tale posizione durante il preseason, non deludendo le attese. Fissato dunque lo schieramento, ecco che davanti al numero 24 dovremmo vedere pronti dal primo minuto in attacco i soliti Lukaku-Lautaro Martinez: alle spalle di Eriksen invece le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Barella e Brozovic, come di Hakimi e Young, usati sull’esterno. Sono però ballottaggi aperti per quanto riguarda la difesa dell’Inter: De Vrij è squalificato e Skrinair è uomo a rischio viste le tante voci di mercato che lo vedono protagonista. Pure alla vigilia del big match lo slovacco pare favorito per una maglia da titolare, al fianco di Bastoni e all’ultimo colpo di calciomercato Kolarov, arrivato dalla Roma pochi giorni fa, senza dimenticare in panchina uno scalpitante D’Ambrosio.

LE SCELTE DI IACHINI

Sarà spazio per il 3-5-2 invece nella metà campo della Fiorentina, domani ospite a San Siro: qui sarà certo confermato gran parte dell’11 che ha ben figurato contro il Torino durante la prima di campionato. Senza dubbio domani il tecnico dei gigliati vorrà riproporre il duo offensivo con Kouame e Ribery: alle loro spalle nell’ampio reparto a cinque, pure non mancheranno sull’esterno Biraghi (ex del match) e Chiesa. A completare lo schieramento al centro ecco che si faranno poi avanti Amrabat e Castrovilli, magari accompagnati da Bonaventura, fresco innesto nella rosa di Iachini. Per la difesa le mosse cono certe: pronti di fronte a Dragowski, Caceres e Milenkovic come pure capitan Pezzella.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 11 Kolarov, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 98 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 L Martinez All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 25 Chiesa, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 11 Kouamè, 7 Ribery All. Iachini



