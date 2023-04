Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Diretta tv: la certezza è Lautaro Martinez

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: IN ATTACCO

Notizie stuzzicanti ci arrivano dalle probabili formazioni di Inter Fiorentina anche per quanto riguarda i due reparti offensivi, infatti per mister Simone Inzaghi nella coppia d’attacco dei nerazzurri la certezza è Lautaro Martinez, con Lukaku favorito su Dzeko per affiancarlo, in particolare dopo la tripletta segnata dal belga in Nazionale, anche se naturalmente in un mese che si annuncia intensissimo sarà fondamentale dosare le forze di tutti.

Sul fronte viola, abbiamo già accennato al modulo 4-1-4-1 e quindi per mister Vincenzo Italiano annotiamo che le certezze sono Bonaventura nel cuore del reparto sulla trequarti e poi Cabral come prima punta, mentre Nico Gonzalez è favorito su Ikoné come ala destra, Barak parte avvantaggiato su Mandragora al fianco di Bonaventura e lo stesso si può dire per Saponara su Kouamé come esterno sinistro, ma sono potenzialmente tre le caselle ancora in bilico e quindi sarà molto interessante capire quali saranno le scelte definitive dell’allenatore gigliato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina ci sono diverse annotazioni molto interessanti per quanto riguarda il centrocampo, a partire dai nerazzurri di mister Simone Inzaghi, che dovrebbero scendere in campo con il tradizionale modulo 3-5-2. Con Darmian arretrato in difesa, ecco che Dumfries sarà naturalmente l’esterno di destra, mentre Gosens dovrebbe giocare a sinistra, considerando anche gli acciacchi di Dimarco.

Sempre a proposito di problemi fisici, una brutta notizia è arrivata dalla Turchia per l’Inter, perché l’infortunio muscolare riportato da Calhanoglu martedì sera in Nazionale mette fuori causa l’ex rossonero. A questo punto, non ci sono dubbi sull’assetto con Brozovic regista, affiancato naturalmente da Mkhitaryan e Barella come mezzali. Sul fronte viola, bisogna annotare che mister Vincenzo Italiano punta su un modulo non così frequente, cioè il 4-1-4-1, nel quale un ruolo fondamentale sarà come sempre quello ricoperto da Amrabat, perno della Fiorentina nei panni di regista basso, che lo ha esaltato anche ai Mondiali con la Nazionale del Marocco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Fiorentina andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 1 aprile, valida per la 28^ giornata di Serie A 2022-2023. Il campionato torna dopo la sosta per le nazionali: per l’Inter è il momento di serrare le fila, aspettando i quarti di Champions League Simone Inzaghi deve riprendere la marcia che si è interrotta a causa delle sconfitte contro Spezia e Juventus (a San Siro), terzo posto in classifica ma la lotta per restare nelle prime quattro si sta facendo serrata e non sono consentiti troppi errori lungo la strada.

La Fiorentina invece sta vivendo il miglior momento della stagione: battuto anche il Lecce al Franchi, la Viola si è decisamente avvicinata alla posizione di classifica che qualificherebbe in Conference League, quindi Vincenzo Italiano spera di ripetersi (ma sarà difficile) e intanto, lui pure, attende l’impegno internazionale con la concreta possibilità di sollevare un trofeo. Mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi deve operare delle scelte per Inter Fiorentina: difficilmente avrà Skriniar e anche Alessandro Bastoni e Dimarco non sono al top della condizione. Ottimismo per il primo, il secondo invece potrebbe partire dalla panchina con Gosens titolare a sinistra; in difesa invece Darmian dovrebbe nuovamente scalare nel terzetto insieme ad Acerbi, poi De Vrij può prendere il posto di Bastoni. Onana sarà chiaramente il portiere; con Darmian in difesa, ovviamente la corsia destra di centrocampo sarà occupata da Dumfries. Per quanto riguarda i tre che operano nel mezzo, Brozovic potrebbe tornare titolare e dunque destinare Calhanoglu sull’interno, in caso contrario il turco farebbe nuovamente il regista basso e, insieme al confermatissimo Barella, l’altra mezzala dell’Inter sarebbe Mkhitaryan. Arriviamo poi all’attacco: Romelu Lukaku si è risvegliato in nazionale e per questo potrebbe avere garantita la maglia da titolare, come sempre il ballottaggio è con Dzeko perché Lautaro Martinez, cannoniere della squadra, è chiaramente intoccabile nello scacchiere tattico dei nerazzurri.

GLI 11 DI ITALIANO

Stagione finita per Sirigu, che comunque non avrebbe giocato Inter Fiorentina: il portiere titolare dei viola resta Pietro Terracciano, che a San Siro dovrebbe essere protetto da una linea difensiva che prevede Milenkovic e Igor centrali con Dodò e Biraghi, ex di giornata, che si occuperanno degli esterni. Il modulo della Fiorentina come sempre oscilla tra il 4-3-3 di partenza e un 4-1-4-1: si alza la posizione delle due mezzali che lasciano Sofyan Amrabat a fare da schermo davanti alla difesa. Gli interni dovrebbero essere Bonaventura e Barak, che già per caratteristiche sono portati ad agire qualche metro più avanti cercando sempre lo spazio per entrare in zona gol; ad accompagnarli saranno i due laterali del tridente o comunque schierati sulla trequarti. Qui, Nico Gonzalez è certo del posto mentre per l’altra maglia è lotta interna tra Saponara, che al momento appare favorito, e Ikoné; per quanto riguarda il ruolo di prima punta, in questo momento la sensazione forte è che Arthur Cabral, che lo ha meritato con i gol anche pesanti, sia sempre favorito rispetto a Luka Jovic che avrebbe più spazio in Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-1-4-1): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; S. Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Saponara; A. Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano











