Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Diretta tv: il dilemma Brozovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Fiorentina ci avviciniamo alla partita che spicca naturalmente nel programma della trentesima giornata di Serie A, una classica del nostro calcio che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Sotto i riflettori c’è soprattutto l’Inter di Simone Inzaghi, il cui inseguimento allo scudetto della seconda stella si è fatto più complicato da un mese e mezzo a questa parte, come conferma anche l’affannoso pareggio in extremis di Torino, per giunta “condito” da molte polemiche, che impone dunque di tornare subito alla vittoria.

Non sarà tuttavia così semplice riuscirci contro un’avversaria ostica come la Fiorentina, che sotto la guida di Vincenzo Italiano è tornata sulle posizioni di classifica che le competono e punta ancora a un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione dopo avere vinto il derby dell’Appennino con il Bologna, pur con una prestazione non fra le migliori della stagione viola. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Fiorentina.

INTER FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Fiorentina sarà visibile in diretta tv solo tramite televisori che siano dotati di connessione ad Internet, perché si tratterà più correttamente della ormai ben nota diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina, si annuncia per Simone Inzaghi ancora una volta un grande dubbio legato a Brozovic, che sta ancora recuperando dall’infortunio subito a Liverpool: il posto del croato potrebbe essere preso da Vidal questa volta, affiancato da Barella e Calhanoglu nel cuore della mediana nerazzurra, con Dumfries a destra e Gosens a sinistra che dovrebbero essere favoriti per le maglie da titolare rispettivamente su Darmian e Perisic.

In difesa invece sarà ancora fuori De Vrij, per cui davanti ad Handanovic vedremo la retroguardia a tre con Skriniar e Bastoni più uno fra D’Ambrosio e Ranocchia, con l’ex Torino che questa volta dovrebbe essere favorito, ipotesi nella quale dunque sarebbe Skriniar a giocare in posizione centrale. In attacco invece dovrebbe esserci la coppia titolare Dzeko-Lautaro Martinez: non sono tagliati fuori Correa e Sanchez, ma il loro impiego è molto più probabile a partita in corso.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola, ecco che nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina la rosa sarà praticamente al completo per mister Vincenzo Italiano, anche se c’è un fastidio al ginocchio per Bonaventura, che di conseguenza non sarà titolare nel centrocampo a tre nel modulo 4-3-3 della Fiorentina, che nel cuore del suo schieramento dovrebbe di conseguenza vedere titolari Castrovilli, Torreira e Duncan, con Maleh possibile alternativa.

In difesa dovrebbe essere tutto chiaro, con Terracciano in porta a discapito di Dragowski e davanti a lui la linea a quattro composta da Odriozola, Milenkovic, Igor e l’ex Biraghi. Molti più dilemmi nel tridente offensivo, dove Gonzalez agirà a destra, Piatek è favorito su Cabral come centravanti mentre a sinistra potrebbero essere addirittura in tre in corsa per una maglia dal primo minuto, cioè Saponara, Sottil e Ikonè.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

INTER (3–5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.











