PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA/ Diretta tv: spazio per Frattesi? (Serie A 3^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: A CENTROCAMPO

Parliamo adesso del centrocampo per le probabili formazioni di Inter Fiorentina. Simone Inzaghi, come già detto, dovrebbe dare la prima maglia da titolare a Davide Frattesi: c’è grande attesa attorno al ragazzo arrivato dal Sassuolo, che nelle prime battute del calciomercato estivo è stato oggetto del contendere di tutte le big di Serie A. Alla fine l’ha spuntata l’Inter, ma Frattesi rischia di fare un percorso simile a quello di Kristjan Asllani: storie ovviamente diverse, ma il talento del vivaio dell’Empoli acquistato per essere il post-Brozovic si era trovato chiuso dalla conferma del croato, e ora che Brozovic è in Arabia Saudita c’è Hakan Calhanoglu che gioca come regista davanti alla difesa.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS/ Diretta tv: Pogba ago della bilancia (Serie A 2023, 2 settembre)

La Fiorentina deve ancora stabilire quale sia la sua mediana titolare: con il rientro di Antonin Barak ci saranno opzioni diverse anche per tornare al 4-3-3, per il momento si gioca con una cerniera a due e Arthur Melo che, a caccia di riscatto dopo le esperienze poco brillanti con Juventus e Liverpool, sembra già intoccabile. Al suo fianco per il momento si possono alternare Rolando Mandragora e Alfred Duncan, poi abbiamo Giacomo Bonaventura che con il passaggio al centrocampo a tre sarebbe utilissimo come mezzala, esattamente come il già citato Barak. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Lo strano caso degli squalificati (3^ giornata 2-3 settembre 2023)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Fiorentina possono essere un dato rilevante in riferimento a quello che sarà il risultato finale della partita prevista per domani pomeriggio, in occasione della 3^ giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi viaggia a bottino pieno dopo i primi due turno; due vittorie convincenti per 2-0 contro il Monza (in casa) e in trasferta a Cagliari. Segnali importanti dai titolari e dalla panchina che possono far ben sperare i tifosi in vista della prossima sfida contro la Fiorentina; un match che ha sempre regalato tanti gol e corpose emozioni.

Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv: Kvaratskhelia in ripresa (Serie A, 1 settembre 2023)

In casa Fiorentina il match con l’Inter può rappresentare una valida occasione per riscattare il clamoroso harakiri della precedente giornata di Serie A. I viola hanno debuttato con un sonoro 1- 4 in casa del Genoa, ma nell’ultima sfida di campionato sono stati rimontati dal Lecce, sotto di due gol, con la partita culminata dunque con un pareggio. Gli uomini di Italiano arrivano dunque a San Siro con gli stimoli giusti per tentare di strappare un risultato utile nella sfida con l’Inter.

DIRETTA INTER FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita della 3^ giornata di Serie A tra Inter e Fiorentina sarà visibile come di consueto su DAZN. L’appuntamento è previsto per domani – domenica 3 settembre – alle ore 18.30. Il match sarà disponibile in diretta streaming video e on demand su dispositivi mobili e fissi (PC, tablet e smartphone) per tutti i titolari di un account DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE MOSSE DI INZAGHI

In tema probabili formazioni di Inter Fiorentina, vediamo quali potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi per la partita di domani pomeriggio. Le prime due sfide hanno garantito diverse certezze al tecnico; di certo il modulo sarà il classico 3-5-2, ormai un mantra per i nerazzurri. Ancora Sommer tra i pali supportato da Bastoni, De Vrij e Darmian. Il centrocampo a 3 non dovrebbe subire variazioni rispetto agli incontri precedenti: Calhanoglu regista e Barella mezzala di destra, e Mkhitaryan a sinistra, quest’ultimo leggermente favorito su Frattesi. Sugli esterni confermati Dumfries e Dimarco, così come Lautaro e Marcus Thuram in attacco.

LE SCELTE DI ITALIANO

Per le probabili formazioni di Inter Fiorentina, i viola potrebbero scendere in campo con alcune novità. Vincenzo Italiano non ha dubbi sul modulo: 4-2-3-1. Terracciano inamovibile in porta con Parisi, Quarta, Milenkovic e Dodo a comporre la retroguardia. Davanti la difesa dovrebbero esserci ancora Arthur e Duncan, a supporto della trequarti composta da Infantino centrale, Koume sulla sinistra e Nico Gonzalez a destra. Confermato dal primo minuto per Beltran, l’attaccante argentino arrivato a Firenze nella precedente sessione di calciomercato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian; De Vrij; Bastoni; Dumfries; Barella; Calhanoglu; Mkhitaryan; Dimarco; Thuram; Lautaro. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo; Milenkovic; Quarta; Parisi; Arthur; Duncan; Gonzalez; Infantino; Koume; Beltran. All. Italiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA