Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Diretta tv, Lukaku torna titolare? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Inter Fiorentina ci introduciamo alla partita che, valida per la 35^ giornata della Serie A 2019-2020, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 22 luglio: mancano 360 minuti al termine del campionato e i nerazzurri inseguono virtualmente uno scudetto che però si è allontanato dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma, peraltro agganciato per i capelli nel finale. Antonio Conte se non altro mira a chiudere con il secondo posto che sarebbe un netto miglioramento rispetto allo scorso anno, dopo aver già superato il totale dei punti nel 2018-2019; l’Inter dovrà stare però attenta a una Fiorentina che sembra finalmente aver trovato il ritmo giusto, e nell’ultimo turno ha finalmente spezzato la maledizione del suo stadio battendo il Torino al Franchi. Peccato solo che i viola si siano mossi tardi, così che ora l’Europa non sia più raggiungibile; ad ogni modo sarà interessante valutare quello che succederà nella partita di San Siro, aspettando che arrivi mercoledì sera possiamo sicuramente fare una valutazione più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori e leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE SCELTE DI CONTE

Antonio Conte ha già recuperato Barella, che nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina sarà ancora titolare: ancora fuori Sensi, possibile il ritorno a centrocampo di Brozovic (nel caso fuori Gagliardini) perché Eriksen è pronto a prendersi la maglia sulla trequarti, accompagnando Lautaro Martinez e Romelu Lukaku che punta a sfilare la maglia ad Alexis Sanchez, comunque positivo quando è stato chiamato in causa. Da valutare anche l’utilizzo degli esterni: è plausibile ipotizzare che Ashley Young sia cambiato da Biraghi e che Candreva possa avere un’altra occasione, anche se viene come sempre insidiato da Victor Moses. In difesa, davanti al portiere Handanovic, non dovrebbe cambiare nulla: De Vrij, in gol domenica sera, comanda la linea che sarà completata da Skriniar e Alessandro Bastoni e dunque Godin pare destinato all’ennesima panchina della sua stagione.

I DUBBI DI IACHINI

Per Beppe Iachini le probabili formazioni di Inter Fiorentina potrebbero rappresentare la conferma del 3-5-2 atipico che si è visto contro il Torino: in porta Terracciano perché Dragowski è ancora acciaccato, in difesa Ceccherini cerca spazio e lo deve prendere a uno tra Milenkovic e Caceres, visto che German Pezzella sembra andare verso la conferma. Avremo poi un centrocampo nel quale Federico Chiesa può giocare a destra con Dalbert a sinistra, dunque questa volta rimarrebbe fuori Lirola; sempre interessanti invece le scelte sulle mezzali, Castrovilli se la gioca nuovamente ma Rachid Ghezzal è in crescita e Duncan sembra comunque favorito per avere una delle due maglie a supporto del playmaker Pulgar. Confermato naturalmente un Ribéry che sta rapidamente tornando alla sua condizione abituale, a fargli da sparring partner c’è un ballottaggio a tre con Vlahovic, Cutrone (in forma stratosferica) e Kouame che hanno al momento le stesse possibilità.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dan. D’Ambrosio, Moses, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Agoumé, A. Young, A. Sanchez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; F. Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribéry

A disposizione: Dragowski, Brancolini, Ceccherini, Igor, Venuti, R. Ghezzal, Badelj, Agudelo, Kouame, Vlahovic, R. Sottil

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: –

Indisponibili: Benassi



