Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote: chi insieme a Chiesa? (Coppa Italia)

Inter Fiorentina si gioca stasera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri di Antonio Conte cercheranno in questa sfida secca di tornare alla vittoria per ritrovare il sorriso dopo la frenata in campionato, con tanto di polemiche seguite al pareggio di domenica contro il Cagliari. La Coppa Italia può avere in tal senso grande valore, mentre per la Fiorentina di Beppe Iachini potrebbe essere l’occasione di ritagliarsi uno spazio da protagonista in una stagione globalmente finora anonima, come ha confermato anche il pareggio con il Genoa. Andiamo allora a scoprire le notizie sulle probabili formazioni di Inter Fiorentina a poche ore dal fischio d’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo esaminiamo anche le quote proposte per il pronostico su Inter Fiorentina da parte dell’agenzia di scommesse Snai. I nerazzurri sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,50 mentre poi si sale a 4,25 in caso di segno X e fino a 6,50 volte la posta in palio in caso di vittoria della Fiorentina, naturalmente per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE MOSSE DI CONTE

Stilare le probabili formazioni di Inter Fiorentina è esercizio non semplice in casa nerazzurra. In difesa le certezze sono Handanovic e De Vrij, il quale in questo periodo di fatto non può mai riposare. Al fianco dell’olandese ci saranno due fra Skriniar (contro il Cagliari uscito per una sindrome influenzale), Ranocchia, Godin e Bastoni. A centrocampo la caviglia di Brozovic è ancora sotto osservazione e di conseguenza nel terzetto nel cuore della mediana interista dovrebbero giocare Sensi, il grande ex Borja Valero come regista e Barella. Sulle fasce è prezioso il rientro di Candreva dopo la squalifica in campionato, ma scalpita pure D’Ambrosio per tornare in campo dopo l’infortunio e ci sono anche Biraghi, il nuovo acquisto Young e Dimarco già utilizzato in Coppa Italia, dunque Conte ha dubbi sia a destra sia a sinistra. Infine l’attacco: Lautaro Martinez sarà squalificato in campionato e dunque giocherà, al suo fianco uno fra Lukaku e Sanchez, che avrebbe una bella chance da titolare ma soltanto se Conte vorrà concedere respiro al centravanti belga.

LE SCELTE DI IACHINI

Sul fronte viola, nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina Beppe Iachini dovrebbe adottare un 3-5-2 speculare a quello di Antonio Conte. I titolari nella retroguardia saranno Dragowski in porta e davanti a lui Milenkovic e Caceres (in campionato entrambi squalificati) oltre a Ceccherini. A centrocampo bisogna invece ricordare l’assenza di Castrovilli dopo lo spavento di sabato, di conseguenza ci attendiamo una mediana a cinque che da destra a sinistra potrebbe essere formata da Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj e dall’ex nerazzurro Dalbert, che nell’ultima giornata di campionato era squalificato. In attacco invece pesano naturalmente le assenze di Ribery e Boateng, di conseguenza di fianco al sicuro titolare Chiesa si giocano il posto Vlahovic e l’ex rossonero Cutrone, il quale a San Siro contro l’Inter respirerà naturalmente l’aria del derby e che proprio per questo potrebbe avere qualche chance in più.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Sensi, Borja Valero, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All: Iachini.



