Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote, Cutrone al fianco di Ribery? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Inter Fiorentina parliamo della partita che si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 22 luglio, valida per la 35^ giornata della Serie A 2019-2020. Sfida classica tra due squadre in salute, ma con classifica diversa: dopo aver pareggiato a Roma i nerazzurri hanno confermato il loro secondo posto ma si sono staccati ancora dalla Juventus, adesso si trovano a -8 e avranno dunque bisogno di un mezzo miracolo per vincere lo scudetto, sperando che i bianconeri possano fare qualche passo falso. Intanto è blindata la qualificazione in Champions League (ma bisognerà aspettare l’esito delle coppe), e si proverà a salire ancora con un successo contro una Fiorentina che però ha dimostrato di poter svoltare, è in un momento positivo e nell’ultimo turno ha superato di slancio il Torino migliorando la propria situazione, all’interno comunque di un campionato sotto le aspettative. Non resta allora che aspettare che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco a San Siro; nel frattempo possiamo valutare brevemente le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Inter Fiorentina, assegnando ai nerazzurri i favori: secondo questo bookmaker infatti il segno 1 per la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare 1,45 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 6,50 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo dei viola. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE SCELTE DI CONTE

Conte sceglie sempre il 3-4-1-2 per Inter Fiorentina, ma potrebbe cambiare qualche interprete: in difesa per esempio potrebbe avere un turno di riposo Alessandro Bastoni, che lascerebbe campo a Godin (o Danilo D’Ambrosio) con la conferma invece del leader De Vrij, tornato anche al gol, e di Skriniar che con l’uruguaiano titolare si sposterebbe sul centrosinistra. A centrocampo invece le scelte sono più o meno obbligate dagli infortuni: possibile che Brozovic torni a fare il playmaker basso al fianco di Barella, da valutare allora il trequartista perché ci aspettiamo Eriksen ma non è detto che la maglia possa invece averla il grande ex Borja Valero. A tale proposito, un altro vecchio giocatore della Fiorentina – Biraghi – dovrebbe poter scalzare Ashley Young dalla corsia sinistra; sull’altro versante viaggia verso la conferma Candreva, poi c’è il dubbio in attacco perché Alexis Sanchez sta bene, dunque per favorire il rientro di Romelu Lukaku dal primo minuto potrebbe essere Lautaro Martinez a sedere in panchina, così da avere anche lui un po’ di turnover in vista del gran finale.

I DUBBI DI IACHINI

Qualche dubbio per Beppe Iachini in Inter Fiorentina: il tecnico ascolano deve per esempio decidere il partner offensivo di Ribéry, è in grande forma Cutrone che dunque potrebbe sfilare la maglia a Kouame con anche Vlahovic che ovviamente se la gioca. Federico Chiesa invece è stato ormai stabilmente spostato sulla corsia, questa volta il figlio d’arte potrebbe venire dirottato a destra così da favorire il ritorno in campo di Dalbert che opererebbe sulla fascia mancina. In mezzo al campo ci sarà Pulgar a dettare il gioco, ai suoi lati però Iachini deve capire se confermare Castrovilli o puntare su Rachid Ghezzal, dando per assodato che la fisicità di Duncan sia richiesta per fermare il centrocampo nerazzurro. Anche in difesa le scelte del tecnico non sono ancora certe: sicuramente capitan German Pezzella sarà schierato davanti a Terracciano (Dragowski non è ancora al top), da valutare invece la posizione di Milenkovic e Caceres perché Ceccherini e Igor sono entrambi in ballottaggio per avere un posto dal primo minuto, possibile allora che si decida all’ultimo.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; A. Sanchez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dan. D’Ambrosio, Moses, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Agoumé, A. Young, L. Martinez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; F. Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribéry

A disposizione: Dragowski, Brancolini, Ceccherini, Igor, Venuti, R. Ghezzal, Badelj, Agudelo, Kouame, Vlahovic, R. Sottil

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: –

Indisponibili: Benassi



© RIPRODUZIONE RISERVATA