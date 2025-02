PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: DISPONIBILI I NUOVI ACQUISTI

Le probabili formazioni Inter Fiorentina sono particolari per più di un motivo: in Serie A non è certo normale che due squadre giochino fra loro per due volte in quattro giorni, inoltre si aggiungono tutte le particolarità del regolamento in caso di completamento di una partita già iniziata. Questa sera dunque non ci saranno gli squalificati Dumfries e Comuzzo (che invece avevano potuto giocare giovedì), in compenso saranno naturalmente utilizzabili i nuovi acquisti, che invece non erano potuti scendere in campo per il match che era iniziato il 1° dicembre scorso, prima della grande paura per Edoardo Bove.

Moise Kean rinasce a Firenze/ Un rimpianto per la Juventus o si è ridimensionato? (7 febbraio 2025)

Inoltre, non è evidentemente normale che l’Inter perda 3-0, come è successo giovedì sera allo stadio Artemio Franchi. È stata appena la quarta sconfitta stagionale per i nerazzurri fra tutte le competizioni: le tre precedenti erano state tutte per un solo gol di scarto e incassati al 90’ o giù di lì. Raffaele Palladino invece ha firmato un capolavoro e adesso i viola arrivano al Meazza con il morale alto, per cercare un clamoroso bis che sarebbe un enorme passo avanti verso la zona Champions League. Tanta curiosità quindi per le probabili formazioni Inter Fiorentina…

Tancredi Palmeri interrotto in diretta dagli ultras/ Video, a Firenze interviene la Digos (7 febbraio 2025)

QUOTE E PRONOSTICO: NERAZZURRI COMUNQUE OK

Nel frattempo osserviamo che le quote Snai per il pronostico su Inter Fiorentina indicano comunque i nerazzurri come nettamente favoriti: segno 1 a 1,45, mentre il pareggio è quotato a 4,50 e un nuovo successo gigliato varrebbe 6,25 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

DUMFRIES SQUALIFICATO E DUBBIO IN REGIA PER INZAGHI

Simone Inzaghi dunque non avrà a disposizione Dumfries nelle probabili formazioni Inter Fiorentina, inoltre Calhanoglu non è ancora al top e di conseguenza potrebbe essere in ballottaggio con Zielinski o anche Asllani. Tutto chiaro in difesa, con Sommer e davanti a lui il classico terzetto con Pavard, De Vrij e Bastoni; al posto dell’olandese giocherà Darmian a destra nel 3-5-2, abbiamo detto del dubbio in regia, mentre Barella ritroverà dopo la panchina di giovedì il posto come mezzala insieme a Mkhitaryan (poche chance per Frattesi). Tornerà titolare anche Dimarco a sinistra, infine davanti vedremo certamente Thuram e il capitano Lautaro Martinez.

Diretta/ Fiorentina Inter (risultato finale 3-0): Kean la chiude con una doppietta! (6 febbraio 2025)

DILEMMA IN ATTACCO PER PALLADINO

Per Raffaele Palladino i dilemmi invece si concentrano in attacco per le probabili formazioni Inter Fiorentina. La certezza è Kean, mentre sulla trequarti sono in cinque per tre maglie: a sinistra Folorunsho oppure Zaniolo; attenzione a Gudmundsson, reduce da una tonsillite, che entra in ballottaggio con Beltran, scelta dalla quale dipenderà anche la posizione di Colpani, che sembra l’unico già certo del posto fra i trequartisti. In assenza dello squalificato Comuzzo, la difesa a quattro davanti a De Gea dovrebbe prevedere Dodò a destra, Pongracic e Ranieri centrali, l’ex Gosens a sinistra; infine, sembra certa anche la mediana viola con Adli e Mandragora.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Beltran, Colpani, Folorunsho; Kean. All. Palladino.