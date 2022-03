Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote: Gosens titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Fiorentina attirano la nostra attenzione in vista della partita, una classica del nostro calcio, che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la trentesima giornata di Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi arriva dall’affannoso pareggio in extremis di Torino, in una partita caratterizzata anche dalle polemiche sulla moviola: in generale, il rendimento nell’ultimo mese e mezzo salvo rare eccezioni è stato decisamente più basso rispetto alla prima parte della stagione e adesso bisogna tornare alla vittoria per rilanciare i nerazzurri nell’inseguimento allo scudetto della seconda stella.

Non sarà tuttavia semplice avere la meglio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha voltato decisamente pagina rispetto al recente passato piuttosto modesto e punta ancora a un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione. La Viola arriva dalla vittoria nel derby dell’Appennino con il Bologna, pur con una prestazione non fra le migliori della stagione viola: un colpo al Meazza varrebbe moltissimo, anche dal punto di vista psicologico. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Inter Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita di Serie A. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato a 1,50 mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina, Simone Inzaghi valuterà fino all’ultimo momento possibile le condizioni di Brozovic, che sta ancora recuperando dall’infortunio subito a Liverpool: il posto del croato potrebbe essere preso da Vidal, anche se forse con uno spostamento di Calhanoglu in cabina di regia, fermo restando naturalmente il ruolo di Barella nel cuore della mediana nerazzurra, con Dumfries a destra e Gosens a sinistra che dovrebbero essere favoriti rispettivamente su Darmian e Perisic per le maglie da titolari come esterni.

In difesa invece sarà ancora fuori De Vrij, per cui davanti ad Handanovic vedremo la retroguardia a tre con Skriniar e Bastoni più uno fra D’Ambrosio e Ranocchia, con l’ex Torino che questa volta dovrebbe essere favorito, ipotesi nella quale dunque sarebbe Skriniar a giocare in posizione centrale. In attacco invece dovrebbe esserci la coppia titolare Dzeko-Lautaro Martinez: non sono tagliati fuori Correa e Sanchez, ma il loro impiego è molto più probabile a partita in corso.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola, ecco che nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina la rosa sarà praticamente al completo per mister Vincenzo Italiano, pur con qualche problema per Amrabat e Bonaventura, che di conseguenza non saranno titolari nel centrocampo a tre nel modulo 4-3-3 della Fiorentina, che nel cuore del suo schieramento dovrebbe di conseguenza vedere titolari Castrovilli, Torreira e Duncan, con Maleh possibile alternativa.

In difesa dovrebbe essere tutto chiaro, con Terracciano in porta a discapito di Dragowski e davanti a lui la linea a quattro composta da Odriozola, Milenkovic, Igor e l’ex Biraghi. Molti più dilemmi nel tridente offensivo, dove Gonzalez agirà a destra, Piatek è favorito su Cabral come centravanti mentre a sinistra potrebbero essere addirittura in tre in corsa per una maglia dal primo minuto, cioè Saponara, Sottil e Ikonè.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

INTER (3–5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.











