Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote: il duello Dumfries vs Biraghi

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: IL DUELLO

Andando alla ricerca di un duello che possa appassionare nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina, scegliamo quello tra Denzel Dumfries e Cristiano Biraghi. Quest’ultimo è un ex: ha giocato nella squadra nerazzurra che era allenata da Antonio Conte ma soprattutto è cresciuto nel vivaio dell’Inter, che poi ha deciso di non puntare su di lui. Biraghi si è così affermato nella Fiorentina, diventandone il capitano e un elemento importante spingendo molto sulla corsia destra, anche se con Conte (per il modulo) era più propenso ad attaccare e guardare immediatamente la porta.

Dumfries quest’anno ha perso un po’ della sua “aura”: arrivato nel 2021 come sostituto di Achraf Hakimi, l’anno scorso era l’indiscusso titolare sulla destra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma in questa stagione l’allenatore piacentino gli ha spesso preferito Matteo Darmian, che anche nella partita di Champions League contro il Porto, giocando nei tre dietro, ha mostrato di essere parecchio utile alla causa. Oggi però Dumfries dovrebbe giocare, proprio perché Darmian sarà spostato in difesa; una bella occasione per l’olandese, che continua a fare il suo in una nazionale che sotto la guida di Ronald Koeman sta cercando di rifondare. Nell’Inter però potrebbero essere le ultime partite prima dell’addio… (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ASSENTI

Andiamo a scoprire nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina quali calciatori sono assenti, e dunque salteranno la partita di San Siro. Simone Inzaghi deve innanzitutto rinunciare a Danilo D’Ambrosio, che è squalificato (ad ogni buon conto il difensore non sarebbe stato impiegato dal primo minuto); oltre a lui però ci sono due assenze ben più importanti, perché l’Inter dovrebbe perdere il difensore slovacco Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, quest’ultimo infortunatosi nel corso degli impegni della sua nazionale (la Turchia ha perso l’ultima partita giocata, in casa contro la Croazia di Marcelo Brozovic).

Nella Fiorentina invece sappiamo della stagione terminata in anticipo per Salvatore Sirigu, arrivato a gennaio e lesionatosi il tendine d’Achille; è l’adduttore il problema di Aleksa Terzic che dovrà stare fuori almeno per un altro paio di settimane. Infine, va verso il forfait in Inter Fiorentina anche Luka Jovic: l’attaccante serbo, che sta faticando in campionato ma facendo molto bene in Conference League, è stato colpito da un’infezione alle vie respiratorie e dunque le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno, ma difficilmente appunto sarà della partita di San Siro sabato pomeriggio. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Inter Fiorentina analizziamo le possibili mosse dei due allenatori Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano in vista della partita di oggi pomeriggio a San Siro per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre che sono ancora in corsa su tre fronti, aprendo un mese che sarà per entrambe fittissimo d’impegni: oggi la partita sarà delicata soprattutto per i padroni di casa nerazzurri, perché Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Juventus, pur con le discussioni da moviola che ha generato, ha bisogno di una vittoria per consolidare la posizione fra le prime quattro della classifica.

L’Inter infatti arriva da due sconfitte consecutive in Serie A, quindi rafforzare la posizione tra le prime quattro sarebbe di fondamentale importanza prima di buttarsi sulla Coppa Italia (proprio contro i bianconeri) e dopo Pasqua anche sulla Champions League. La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà a sua volta pensare nelle prossime settimane a Coppa Italia e Conference League, ma arriva da quattro vittorie consecutive in campionato e potrà quindi giocare con la massima serenità in Serie A. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Inter Fiorentina secondo l’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,90 già in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Fiorentina a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina, ecco che i nerazzurri di mister Simone Inzaghi dovrebbero scendere in campo con il tradizionale modulo 3-5-2 nel quale Darmian, Acerbi e Bastoni dovrebbero formare la difesa davanti ad Onana, anche se c’è pure l’ipotesi De Vrij che potrebbe avere la meglio su uno tra Acerbi e Bastoni; a centrocampo ecco Dumfries a destra e Gosens a sinistra, considerando anche gli acciacchi di Dimarco, mentre l’infortunio muscolare riportato da Calhanoglu martedì sera in Nazionale apre le porte a Brozovic regista, affiancato naturalmente da Mkhitaryan e Barella come mezzali. Infine, nella coppia d’attacco dei nerazzurri la certezza è Lautaro Martinez, con Lukaku favorito su Dzeko per affiancarlo.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola, le probabili formazioni di Inter Fiorentina dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-1-4-1 per mister Vincenzo Italiano. Quanto ai nomi degli undici titolari, ci aspettiamo Terracciano in porta e davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro Dodò, Milenkovic, Igor e l’ex Biraghi. Un ruolo fondamentale sarà come sempre quello ricoperto da Amrabat, perno della Fiorentina nei panni di regista basso, mentre qualche metro più avanti si aprono i dubbi per mister Italiano. Le certezze viola sono Bonaventura nel cuore del reparto e poi Cabral come prima punta, mentre Nico Gonzalez è favorito su Ikoné come ala destra, Barak parte avvantaggiato su Mandragora al fianco di Bonaventura e lo stesso si può dire per Saponara su Kouamé come esterno sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano.











