Probabili formazioni Inter Fluminense: le scelte di Chivu e Renato verso l'ottavo di finale al Mondiale per Club 2025, lunedì 30 giugno.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FLUMINENSE: CHIVU DEVE SCEGLIERE!

Con le probabili formazioni Inter Fluminense possiamo leggere quelle che sono le scelte di Cristian Chivu verso l’ottavo di finale che si gioca al Mondiale per Club 2025: lunedì 30 giugno i nerazzurri vanno a caccia di una qualificazione che sarebbe molto importante anche sul piano meramente economico.

DIRETTA/ Flamengo Bayern (risultato finale 2-4): Kane firma una doppietta! (29 giugno Mondiale per Club 2025)

Ovviamente non si può sottovalutare il prestigio che porterebbe la vittoria del trofeo, per quanto ancora da inserire totalmente nel contesto del grande calcio mondiale; intanto l’Inter, dopo aver vinto il girone grazie al 2-0 contro il River Plate, proverà a superare anche la rivale brasiliana e fare un ulteriore passo avanti.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025/ Il Bayern elimina il Flamengo! Diretta gol live score (oggi 29 giugno)

Va detto che la Fluminense sarà un’avversaria tosta: fino a questo momento infatti ha fatto molto bene, nel suo girone non aveva un cammino particolarmente complicato ma è comunque riuscito a rimanere imbattuto, pareggiando contro il Borussia Dortmund all’esordio.

Adesso vedremo allora quello che succederà in campo, aspettiamo che le due squadre si schierino ma siamo innanzitutto noi a dover fare delle ipotesi sull’argomento, ed è per questo motivo che possiamo prenderci del tempo per analizzare insieme le probabili formazioni Inter Fluminense.

DIRETTA/ Psg Inter Miami (risultato finale 4-0): francesi ai quarti di finale! (29 giugno)

QUOTE E PRONOSTICO INTER FLUMINENSE

Nella valutazione delle probabili formazioni Inter Fluminense diamo uno sguardo alle quote fornite dalla Snai, le quali indicano nei nerazzurri la squadra favorita per la vittoria grazie ad un valore di 1,70 volte la giocata sul segno 1; il successo della Fluminense regolato dal segno 2 vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 5,25 volte quello che avrete messo sul piatto, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FLUMINENSE

QUALE 11 PER CHIVU?

Ci sono buone notizie per Cristian Chivu, che nelle probabili formazioni Inter Fluminense ritrova sia Frattesi che Marcus Thuram; sono invece rientrati in Italia Pavard e Bisseck. La formazione di partenza tuttavia non dovrebbe cambiare rispetto a quella vista contro il River Plate, nel senso che i due di cui sopra dovrebbero partire dalla panchina; a centrocampo avremo ancora Barella e Mkhitaryan con Asllani in cabina di regia, davanti invece ci si fida di Francesco Pio Esposito come partner di Lautaro Martinez, dunque il modulo sarà il 3-5-2 accantonando almeno per il momento il 3-4-2-1 provato in precedenza.

In difesa gli uomini sono contati: possibile che Darmian debba stringere i denti per affiancare Acerbi e Alessandro Bastoni con eventuale staffetta con De Vrij, poi sulle corsie laterali Dumfries e Dimarco viaggiano favoriti nei confronti di Luis Henrique e Carlos Augusto, i quali nel secondo tempo potrebbero comunque trovare spazio per giocare questo ottavo di finale. In porta ci sarà naturalmente Sommer; questa per il momento l’Inter che Chivu disegna per la sfida contro la Fluminense, vedremo poi se sarà davvero così che i nerazzurri affronteranno il loro ottavo al Mondiale per Club 2025.

LE MOSSE DI RENATO

È un 4-2-3-1 quello con cui Renato Gaucho affronta le probabili formazioni Inter Fluminense: non ci sono squalificati e le diffide non dovrebbero cambiare più di tanto gli effettivi che scenderanno in campo. Fabio sarà come sempre il portiere; tornerà titolare Thiago Silva al centro della difesa per fare coppia con Freytes, cambia anche il terzino sinistro (sempre rispetto alla partita contro il Mamelodi) perché giocherà Fuentes, mentre a destra dovrebbe esserci la conferma per Samuel Xavier. In mezzo al campo avremo Martinelli, il suo compagno di reparto dovrebbe essere Nonato che torna a fare il centrale.

Sulla trequarti quindi spazio per Ganso, che giocherà su una linea che avrà in Arias il suo laterale destro e in Keno, anche lui partito dalla panchina nell’ultima gara del girone, l’esterno che pizzicherà la corsia mancina del campo. Come centravanti il ballottaggio è quello tra Everaldo e Cano: il primo parte nettamente favorito, Renato Gaucho potrebbe pensare alla staffetta nel corso della partita ma bisognerà anche valutare quale sarà il risultato dell’ottavo contro l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FLUMINENSE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; F. Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Nonato; Arias, Ganso, Keno; Everaldo. Allenatore: Renato Gaucho