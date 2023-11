Probabili formazioni Inter Frosinone/ Diretta tv: Lautaro con Thuram (Serie A, oggi 11 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER FROSINONE: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Frosinone parliamo della partita che chiuderà la dodicesima giornata nel campionato di Serie A 2023-2024: si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 novembre ed è una grande occasione per i nerazzurri, che mercoledì hanno centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo e ora in totale tranquillità si avvicinano alla sosta nel tentativo di allungare sulla concorrenza, sfruttando una partita casalinga che arriva dopo aver timbrato un bel colpo sul campo dell’Atalanta, tenendo la Juventus alle spalle e allungando sul Milan.

Anche il Frosinone sta bene: dopo la clamorosa sconfitta di Cagliari, partita che vinceva 3-0 a un quarto d’ora del termine, ha ripreso la marcia con un successo sull’Empoli grazie al quale ha messo nuova distanza tra sé e la zona retrocessione, e ora arriva a San Siro senza troppa pressione e provando a prendersi eventualmente un bel risultato. Scopriremo presto quello che succederà domenica sera a San Siro, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FROSINONE

LE SCELTE DI INZAGHI

Dopo aver fatto turnover a Salisburgo, Simone Inzaghi dovrebbe schierare il 3-5-2 tipo per Inter Frosinone: questo significa che a centrocampo torneremo a vedere Barella come mezzala sul centrodestra, e Dimarco che prenderà il posto di Carlos Augusto sulla corsia mancina. Qualche cambio potrebbe esserci ancora: per esempio un turno di riposo a Calhanoglu inserendo Asllani, mentre un’occasione potrebbe averla Klaassen che nel caso giocherebbe per Mkhitaryan. Tuttavia la sosta per le nazionali lascia intendere che Inzaghi voglia giocarsela con i migliori perché l’occasione per allungare in classifica esiste; in difesa con Pavard ai box giocheranno Darmian, Acerbi e Alessandro Bastoni a protezione di Sommer, mentre Dumfries agirà sulla corsia destra. In attacco invece tornerà titolare Lautaro Martinez, ancora decisivo in Champions League entrando dalla panchina; al suo fianco Marcus Thuram, da ricordare che è finalmente tornato disponibile Arnautovic che per il momento andrà in panchina.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Ancora con Harroui indisponibile, Eusebio Di Francesco affronta Inter Frosinone con il 4-2-3-1: in porta va come sempre Turati, davanti a lui non dovrebbe cambiare la coppia centrale che sarà dunque formata da Okoli e Simone Romagnoli, poi le due corsie laterali con Oyono che giocherà a destra e Marchizza che ormai è diventato un terzino sinistro, avendo cominciato la carriera come centrale. A fare da diga in mezzo al campo dovremmo avere Mazzitelli e Barrenechea, insidiati comunque da Bourabia e Brescianini; davanti, Di Francesco dovrebbe nuovamente puntare sul giovane Arijon Ibrahimovic, reduce dal primo gol in Serie A e in totale fiducia. Così come Cuni, che ancora una volta dovrebbe essere il centravanti del Frosinone; a completare la linea sulla trequarti dovrebbero essere Matias Soulé, intoccabile a destra e che la Juventus starebbe pensando di riportare alla base a gennaio, e Reinier che è in competizione con Garritano ma dà la sensazione di essere ancora favorito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FROSINONE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, S. Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, A. Ibrahimovic; Cuni. Allenatore: Eusebio Di Francesco











