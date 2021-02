Probabili formazioni Inter Genoa/ Diretta tv, Conte senza Hakimi a San Siro

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA: CHI DOMANI IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter e Genoa, sfida della 24^ giornata di Serie A che pure si accenderà solo domani alle ore 15.00. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le scelte dei tecnici per la partita di San Siro, anche se a dir il vero non è che ci attendiamo grandissime novità da entrambi. Antonio Conte ha già mostrato ampiamente di non voler fare troppo turnover e di certo non sarà quella la politica verso il match di domani: mettere da parte i tre punti e consolidare dunque la prima posizione in classifica dopo il successo nel derby è prioritario. Non potrà certo rinunciare ai suoi titolari Ballardini, che avrà invece bisogno solo dei suoi uomini più in forma per provare a mettere alle corde la Beneamata e dare dunque seguito all’ottimo trend inaugurato da tempo. Ora andiamo a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Genoa.

INTER GENOA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Genoa sarà trasmessa sui canali sportivi della piattaforma di Sky, che detiene i diritti per trasmettere sette partite di ogni giornata della Serie A, tra cui questa. Di conseguenza, per gli abbonati è disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

LE MOSSE DI CONTE

Lo abbiamo detto prima per le probabili formazioni di Inter e Genoa il tecnico non dovrebbe offrirci gran sorprese, considerata la posta in palio come pure l’ottima condizione dell’avversario. Segnato dunque il solito 3-5-2, vediamo che già in difesa sarà ancora spazio per i soliti De Vrij, Skriniar e Bastoni, mentre in attacco ancora non mancheranno Lukaku e Lautaro Martinez. E’ dunque solo a centrocampo che potremmo assistere a qualche variazione sul tema. Nel reparto a cinque infatti paiono sicuri della maglia da titolare solo Brozovic e Barella, ma già al loro fianco è ballottaggio tra Eriksen, Vidal e Gagliardini per la maglia titolare. In corsia poi, mancando lo squalificato Hakimi potrebbe essere posto per Darmian (ma D’Ambrosio è pronto) e dall’altra parte sarà duello tra Perisic e Young.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Spazio dal primo minuto pure al 3-5-2 per il grifone, dove comunque non mancheranno qualche assente di troppo. Ballardini infatti nella 24^ giornata di Serie A perde Pellegrini per infortunio: a centrocampo dunque sarà spazio ancora per Badelj in cabina di regia, come pure per Zajc e Strootman usati come mezz’ala, e toccherà poi alla coppia formata da Czyborra e Zappacosta agire sui corridoi esterni. In difesa aggiungiamo che pure sarà indisponibile Biraschi: ecco allora pronti Masiello e Radovanovic, come pure il capitano Criscito. Ballottaggi in corso invece in attacco: dopo la rete segnata contro il Verona dovrebbe essere nuova maglia da titolare per Shomurodov, in compagnia di Destro, ma non scordiamo che dalla panca scalpitano Pjaca e l’ex del match Pandev.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, L Martinez All. Conte

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov All. Ballardini



© RIPRODUZIONE RISERVATA