Probabili formazioni Inter Genoa/ Diretta tv: subito spazio per Edin Dzeko

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Dopo lunghissima attesa ecco che torna la Serie A e per la prima giornata e la prima sfida tra Inter e Genoa, prevista solo domani alle ore 18.30 è tempo di esaminare le probabili formazioni. Siamo dunque subito impazienti di scoprire le mosse di Inzaghi come di Ballardini per il debutto nella nuova stagione 2021-22, ma i punti di domanda non sono davvero pochi oggi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote: chance per Mandzukic dalla panca?

Dopo tutto si tratta solo del primo impegno ufficiale, dopo un’estate non sempre facilissima (specie per i nerazzurri): alcuni giocatori ancora non hanno molti minuti nelle gambe e altri hanno qualche sovraccarico da smaltire. Non solo: non scordiamo che è sempre in corso la sessione estiva di calciomercato e che contrattazioni in corso potrebbero obbligare gli allenatori ad alcune decisioni difficili, e che naturalmente, dopo l’estate, nuovi esperimenti e soluzioni tattiche potrebbero venir già messe subito in pratica (specie da Inzaghi, fresco sulla panchina milanese). Insomma, i punti di domanda non mancano all’avvio del campionato: vediamo comunque quali potrebbero essere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA/ Quote: le alternative dalla panchina per Gattuso

DIRETTA INTER GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida di Serie A tra Inter e Genoa non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per il campionato 2021-22. La partita dunque sarà usufruibile esclusivamente agli abbonati della piattaforma di streaming, disponibile sui dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

LE MOSSE DI INZAGHI

Pur con la doverosa cautela, per le probabili formazioni di Inter e Genoa, possiamo ipotizzare per il debutto di Inzaghi un 3-5-1-1 come modulo di partenza, in attesa che pure la rosa sia al completo. Per la sfida di domani sera, il nuovo allenatore nerazzurro dovrebbe scommettere subito dal primo minuto sull’ultimo colpo di mercato Dzeko, sostenuto alle sue spalle da Calhanoglu (Lautaro è squalificato): per il centrocampo, orfano di Halkimi, avremo dunque probabilmente Perisic e Darmian sull’esterno, mentre Sensi, Brozovic e Barella completeranno lo schieramento al centro (Gagliardini è infortunato). Poche novità per la difesa posta davanti all’inossidabile Handanovic: riconfermati dal primo minuto per il primo match di Serie A De Vrij e Skriniar, come pure Bastoni.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS/ Quote: Kulusevski ancora decisivo?

LE SCELTE DI BALLARDINI

Per l’11 ligure, Ballardini invece non ha dubbi e confermerà il 3-5-2 visto anche nella scorsa stagione: per le probabili formazioni di Inter e Genoa, pure vi saranno diverse novità. Con Sirigu fedele tra i pali, domani in difesa avremo subito dal primo minuto Criscito, Biraschi e Vanheusden, benchè questi siano stati impieganti solo pochi giorni fa in Coppa. Per il centrocampo Spazio ad Agudelo, come pure ad Hernani e Badelj al centro (ma il numero 80 potrebbe anche spingersi sulla linea della trequarti): Sabelli e Czyborra saranno invece gli esterni di reparto. In attacco sono maglie già consegnate per Destro e Pandev, anche se quest’ultimo (fresco di rinnovo di un anno), potrebbe rischiare il posto in favore di Buksa., da poco arrivato dal Wisla Cracovia.

IL TABELLINO

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrj, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Badelj, Agudelo, Hernani, Czyborra; Destro, Pandev. All. Ballardini



© RIPRODUZIONE RISERVATA