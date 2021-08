Probabili formazioni Inter Genoa/ Quote: attacco spuntato per Inzaghi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Genoa ci introducono all’esordio dei campioni d’Italia: per la prima giornata di Serie A 2021-2022 si gioca alle ore 18:30 di sabato 21 agosto, i nerazzurri iniziano oggi la difesa dello scudetto ma sapendo che il compito non sarà affatto semplice. Parliamo di formazioni, e quella dei campioni in carica è rinnovata a cominciare dall’allenatore: ricordiamo bene l’addio di Antonio Conte dovuto al ridimensionamento del progetto Suning, che al momento ha già portato ad altre due partenze illustri. Il calciomercato ha messo una pezza e non è ancora finito, ma potrebbe non bastare: Inzaghi ha accettato certamente una sfida complessa ma affascinante.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA/ Diretta tv: c'è Edin Dzeko in attacco!

Dall’altra parte c’è un Genoa che vuole salvarsi con meno affanni rispetto all’anno scorso ma che comunque, con il confermato Davide Ballardini, può fare bene: resta da capire quanto l’allenatore romagnolo saprà incidere dall’inizio, perché la sua carriera ci dice che si esprime decisamente meglio in corsa. Tuttavia conosce l’ambiente e la squadra è poco rinnovata: vedremo, ma intanto dobbiamo approfondire il discorso legato alle scelte dei due allenatori per la prima di Serie A, e dunque andiamo subito a leggere dubbi e certezze nell’analisi delle probabili formazioni di Inter Genoa.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per le partite della 1^ giornata

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il pronostico di Inter Genoa ci consegna una squadra nerazzurra nettamente favorita: possiamo prendere in esame le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria dei campioni in carica paga 1,35 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo del Grifone, il vostro guadagno corrisponderebbe a 8,75 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

I DUBBI DI INZAGHI

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote: chance per Mandzukic dalla panca?

Pronti via, nelle probabili formazioni di Inter Genoa Inzaghi deve fare i conti con la squalifica di Lautaro Martinez: attacco spuntato – Romelu Lukaku è andato al Chelsea – e quindi spazio al nuovo arrivato Dzeko, che sarà supportato da un Calhanoglu trequartista in un ideale 3-5-1-1. Per il resto, nessun volto nuovo: questo perché Dumfries dovrebbe partire dalla panchina avendo pochi allenamenti con i compagni, a destra dovrebbe esserci Darmian dall’inizio con Perisic in vantaggio a sinistra (l’alternativa è il rientrante Dimarco), in mezzo invece il regista rimane Brozovic, con Barella mezzala destra e uno tra Sensi e Vidal a completare il centrocampo. La difesa è sempre quella che è stata la meno battuta dell’ultimo campionato: Handanovic in porta, davanti a lui la linea composta da Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni. Inzaghi partirà da qui per costruire la difesa dello scudetto.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Ballardini pensa al 3-4-1-2 per Inter Genoa, dunque un modulo quasi speculare al collega: un centrocampista in meno, tecnicamente perché Agudelo si abbasserà spesso a giocare insieme a Badelj ed Hernani, quest’ultimo adibito a lanciarsi negli spazi aperti. Due ex come Destro e Pandev davanti, anche se il macedone deve vincere la concorrenza di un Favilli in rampa di lancio; il Grifone resta molto simile allo scorso anno, sia come stile di gioco che per elementi effettivamente schierati. Anche in difesa, dove Radovanovic viene confermato nel ruolo di centrale; ai suoi lati dovrebbero agire Biraschi e capitan Criscito, che con l’avanzare della carriera ha arretrato e accentrato la sua posizione. In porta c’è Sirigu, ad una nuova sfida dopo gli anni con il Torino; a completare il Genoa che esordirà in campionato a San Siro dovrebbe essere Czyborra, che l’anno scorso a stagione in corso ha dato una bella mano alla squadra nella corsa alla salvezza.

IL TABELLINO

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Sabelli, Badelj, Hernani, Czyborra; Agudelo; Destro, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini



© RIPRODUZIONE RISERVATA