Probabili formazioni Inter Genoa/ Quote, l’ex Pandev verso la panchina (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo questo pomeriggio alle ore 15.00 e tra le mura dello stadio San Siro la sfida per la 24^ giornata della Serie A tra Inter e Genoa: vediamo quali saranno le probabili formazioni. Certo alla vigilia del match non è che ci attendiamo grandi sorprese da parte di Conte come di Ballardini: al netto degli assenti, infatti i due allenatori ancora oggi non potranno prescindere dai loro titolari per mettere alle corde l’avversaria e dunque ottenere i tre punti mesi in palio. Sono dopo tutto punti pesantissimi per la Benamata, che dopo aver castigato il Milan nel derby, punta a rimanere leader assoluta del campionato e ad allontanare la concorrenza (considerato che il Diavolo stasera sarà impegnato contro la Roma). Lo saranno però anche per il Genoa: da che Ballardini è arrivato in panchina il Grifone pare rifiorito e avendo già messo alle spalle ben sei risultati utili di fila (l’ultimo il pari per 2-2 con il Verona) i rossoblu non hanno intenzione di fermarsi ora. Vediamo allora le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Genoa.

QUOTE E PRONOSTICI

Benchè questo sia buon momento per i liguri, pure il favore del pronostico è tutto per la squadra milanese. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 del match ha segnato a 1.20 il successo dell’Inter contro il più elevato 16.00 fissato per la vittoria del Genoa: il pareggio vale la quota di 6.50

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

LE MOSSE DI CONTE

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Inter e Genoa, sarà scelta naturale per entrambi gli allenatori di puntare solo sui i loro titolari più in forma: al netto degli assenti chiaramente. Ecco che allora in casa della Beneamata si farà sentir l’out di Hakimi fuori per squalifica: senza il marocchino sarà allora ballottaggio aperto tra Darmian e D’ambrosio per la maglia da titolare a destra del centrocampo. Per lo schieramento poi sarà pure lotta tra Perisic e Young per la corsia a sinistra, mentre al centro del reparto a cinque paiono invece più che sicuri della loro titolarità Barella, Brozovic ed Eriksen (anche se Vidal è sempre pronto). Non sono poi altri particolari punti di domanda nel’11 di Conte. In difesa sarà spazio al solito modulo a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a numero 1 Handanovic. In attacco irrinunciabili Lautaro Martinez e Lukaku.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Pure per quelle che sono mosse del grifone per le probabili formazioni di Inter e Genoa non dobbiamo segnalare grandissime novità: Ballardini deve optare solo per i suoi giocatori più in forma oggi pomeriggio. Fissato allora il consueto 3-5-2, ecco che già in difesa il tecnico si affiderà a Radovanovic, con al fianco Masiello e il capitano Criscito. Per il centro campo, si va verso la riconferma di Badelj in cabina di regia (è poi fresco di gol), con Strootman e Zajc al suo fianco (anche Rovella scalpita dalla panchina): mancando poi Pellegrini saranno Czyborra e Zappacosta ad agire sull’esterno dal primo minuto. In attacco le maglie da titolari paiono consegnate già a Destro come a Shomurodov, ma non possiamo escludere l’intervento di Pandev, ex del match.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; L Martinez, Lukaku All. Conte

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov All. Ballardini



