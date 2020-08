Probabili formazioni Inter Getafe/ Diretta tv: Conte preferirà il duo Sanchez-Lukaku?

Si accenderà solo domani sera alla Veltis Arena alle ore 21.00 la sfida per gli ottavi di finale dell’Europa League tra Inter e Getafe: è tempo dunque di esaminare da vicino le mosse di Conte come di Bordalas per le probabili formazioni. Terminati i rispettivi campionati nazionali, ecco che per il post-lockdown si riprendono la scena le coppe UEFA sia pure con una nuova formula: tutte le partite saranno disputate in Germania e per chi, come i nerazzurri, non ha potuto disputare il turno di andata degli ottavi di finale, ecco che si recupererà in una volta sola andata e ritorno. Per il turno degli ottavi infatti, è stato deciso dalla Uefa che, a dispetto del normale regolamento, per chi non è sceso in campo il 12 marzo scorso, sarà gara secca: chi vince passerà ai quarti di finale direttamente senza possibilità di appello per gli avversari. Vista la rivoluzione, capiamo bene che ai due allenatori non saranno concesse leggerezze per fissare le probabili formazioni di Inter e Getafe: nonostante una certa stanchezza per il finale di campionato (specie per i nerazzurri, che erano in campo fino lo scorso 1 agosto), domani servirà il miglior 11 possibile, nelle miglior condizioni fisiche e mentali possibili. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le scelte di Conte come di Bordalas per le probabili formazioni di Inter Getafe.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la sfida tra Inter e Getafe, domani sera alle ore 21.00 sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252. Garantita per tutti gli abbonati anche la diretta streaming video della partita, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER GETAFE

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter e Getafe, Conte dovrebbe schierare domani solo i suoi titolari: il tecnico nerazzurro, dopo la retrocessione in Champions League dai gironi e il mancato scudetto, si gioca il finale di stagione domani, con la qualificazione a match unico ai quarti della seconda coppa UEFA. Ecco allora pronto il classico 3-4-1-2, dove tra i pali non mancherà il capitano Handanovic e di fronte allo sloveno pure si faranno vedere Skrinair, De Vrij e Bastoni. Nella mediana a 4 l’allenatore delle Beneamata dovrebbe dare nuova fiducia a Barella (anche se Gagliardini scalpita) al centro con Brozovic, mentre Candreva e Young saranno le prime scelte sull’esterno. In avanti Borja Valero dovrebbe vincere il ballottaggio con Eriksen per il posto sulla trequarti: sulle due punte confermato Romelu Lukaku, in compagnia di Alexis Sanchez (confermato in lista UEFA benché di proprietà dello United), che dovrebbe vincere il ballottaggio con Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI BORDALAS

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di Bordalas per le probabili formazioni di Inter e Getafe: anche qui uno schieramento ricco di titolari, visto che pure questi hanno beneficiato di qualche giorno di riposo in più (la Liga è finita da poche settimane). Ecco che allora per il big match di domani, si faranno trovare pronti Etxeita e Chema al centro ella difesa, con la coppia Suarez-Olivera adibita in corsia. Per la mediana irrinunciabile il duo composto da Maksimovic e Arambarri: dovrebbero essere Nyom e Cucurella (questo entrato anche nel mirino del Napoli) ad agire dal primo minuto come mezz’ali. Sono poi maglie confermate per il tecnico del club spagnolo anche in attacco: qui domani dovrebbero essere titolari confermati Hugo Duro e Mata, anche se non mancano valide alternative dalla panchina per Bordalas.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 20 B. Valero; 9 Lukaku, 7 A Sanchez All. Conte

GETAFE (4-4-2): 13 Sorìa; 22 Suarez, 16 Etxeita, 6 Chema Rodriguez, 17 M. Olivera; 12 Nyom, 20 Maksimovic, 18 Arambarri, 15 Cucurella; 25 Hugo Duro, 7 Mata All. Bordalas



© RIPRODUZIONE RISERVATA