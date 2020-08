Probabili formazioni Inter Getafe/ Quote: Eriksen ancora in panchina?

Inter Getafe si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Gelsenkirchen per la partita in gara secca degli ottavi della Uefa Europa League 2019-2020, rinviati ad agosto a causa della pandemia di Coronavirus. Gara secca, dunque avranno grande importanza le mosse dei due allenatori Conte e Bordalas per le probabili formazioni di Inter Getafe. Gli spagnoli puntano a mettersi alle spalle il momento difficile che hanno vissuto dopo la ripartenza della Liga, i problemi nerazzurri invece sono soprattutto fuori dal campo, a causa dell’ormai celeberrimo sfogo di Antonio Conte, che ha oscurato il secondo posto conquistato con la vittoria sul campo dell’Atalanta. Adesso però è tempo di pensare alla Europa League, andiamo allora a vedere tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Getafe.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo anche al pronostico su Inter Getafe in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono ampiamente favoriti per il successo e infatti il segno 1 è proposto alla quota di 1,70, mentre poi si sale a 3,80 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2, per chi avrà creduto in una vittoria del Getafe.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GETAFE

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Getafe, come abbiamo detto ci aspettiamo pochi calcoli e tatticismi, dal momento che si tratta di una sfida secca. Per Antonio Conte ecco dunque il classico 3-4-1-2, con il capitano Handanovic in difesa della porta dell’Inter, protetto dalla retroguardia a tre che nei mesi è diventata titolare, cioè quella formata da Skrinair, De Vrij e Bastoni. A centrocampo i favoriti sono Barella e Brozovic al centro, mentre Candreva e Young saranno le prime scelte come esterni considerato l’ottimo rendimento avuto da entrambi nel corso delle giornate di campionato dopo la ripartenza della Serie A. Nel reparto d’attacco si concentrano invece la gran parte dei dubbi di formazione per quanto riguarda l’Inter, con Borja Valero ed Eriksen in ballottaggio per il posto da trequartista, così come Sanchez e Lautaro Martinez per affiancare nella coppia di attaccanti l’intoccabile Lukaku, certezza nerazzurra come prima punta.

LE MOSSE DI BORDALAS

Dall’altra parte, parlando delle probabili formazioni di Inter Getafe, ecco che sarà invece il 4-4-2 il modulo della squadra spagnola allenata da José Bordalas: il Getafe ha avuto più tempo per prepararsi alla partita (la Liga è finita due settimane prima), ma potrebbero magari avere un po’ perso il ritmo. Tornando comunque alle scelte di formazione di Bordalas, ecco che davanti al portiere Sorìa dovremmo vedere Etxeita e Chema a formare la coppa al centro della difesa a quattro, oltre ai due terzini Suarez a destra e Olivera a sinistra. Per la mediana ecco che dovremmo vedere in azione la coppia composta da Maksimovic e Arambarri nel cuore del centrocampo, mentre i due esterni dovrebbero essere Nyom a destra e Cucurella (seguito anche dal Napoli in ottica calciomercato) a sinistra. Infine in attacco potrebbero essere Hugo Duro e Mata a giocare dal primo minuto, ma va segnalato che c’è ancora qualche dubbio per il mister.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 20 B. Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez. All. Conte.

GETAFE (4-4-2): 13 Sorìa; 22 Suarez, 16 Etxeita, 6 Chema Rodriguez, 17 M. Olivera; 12 Nyom, 20 Maksimovic, 18 Arambarri, 15 Cucurella; 25 Hugo Duro, 7 Mata. All. Bordalas.



