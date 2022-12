Probabili formazioni Inter Gzira United/ Presenti tanti giovani a Malta (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI INTER GZIRA UNITED: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Gzira United ci presentano la prima amichevole che i nerazzurri giocano a Malta: mentre i Mondiali sono in corso d’opera, Simone Inzaghi con la sua rosa limitata affronta, alle ore 18:00 di lunedì 5 dicembre, una squadra locale che milita nel massimo campionato. Aspettando di sfidare il Salisburgo avremo dunque un test che sarà poco più di una sgambata, e una potenziale occasione per vedere all’opera alcuni dei giovani che naturalmente sono stati convocati per questa sorta di tournée, nella preparazione della sfida al Napoli con cui riprenderà il campionato di Serie A.

La rosa dell’Inter ha prestato parecchi giocatori alle rispettive nazionali, e dunque non potremo vedere una formazione titolare nell’amichevole odierna; anche per questo dunque sarà interessante valutare le scelte di Simone Inzaghi per Inter Gzira United, potrebbe comunque essere una bella occasione per qualche sperimentazione e variazione sul tema, e chissà che qualche alchimia possa poi tornare utile per il big match di gennaio. Aspettando che la partita prenda il via, facciamo la nostra rapida considerazione sulle scelte che saranno operate leggendo le probabili formazioni di Inter Gzira United.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GZIRA UNITED

GLI 11 DI INZAGHI

Tutto da vedere il 3-5-2 di Simone Inzaghi per Inter Gzira United: da capire soprattutto se e quanto i giovani avranno spazio, eventualmente come titolari. Facciamo alcune ipotesi: in porta andrà quasi certamente Handanovic, davanti a lui la difesa potrebbe anche essere quella titolare con Skriniar e Alessandro Bastoni ai lati di Acerbi. Quasi tutto nuovo invece il centrocampo: probabile che venga lanciato Asllani in cabina di regia, a quel punto Barella e Calhanoglu potrebbero fare le mezzali anche se magari per questo match contro la squadra locale potrebbe giocare Mkhitaryan – poi bisogna ricordare l’amichevole contro il Salisburgo – e anche Gagliardini potrebbe avere una bella occasione. Bellanova dovrebbe agire sulla fascia destra, sull’altro versante il ballottaggio è quello tra Federico Dimarco e Gosens, con gerarchie chiare nelle partite ufficiali ma che potrebbero cambiare qui. In attacco Dzeko c’è: con lui Valentin Carboni o Nikola Iliev almeno volendo ipotizzare, ma Inzaghi ha a disposizione altre scelte e vedremo alla fine quali saranno quelle definitive.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GZIRA UNITED: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, V. Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi

GZIRA UNITED (3-4-3): Zarkov; Dias, Mentz, Riascos; Scerri, Cosic, Tabone, Pisani; Jefferson, Kolega, Maxuell. Allenatore: Darren Abdilla











