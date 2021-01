Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv, ancora spazio per Demiral (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI IN CAMPO DOMANI?

Siamo alla vigilia del big match della 18^ giornata della Serie A: solo domani sera alle ore 20.45 si accenderà a San Siro la sfida tra Inter e Juventus e siamo dunque impazienti di scoprire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni del Derby d’Italia. La partita in programma domani a Milano è infatti appuntamento bollente e non solo per la grande rivalità tra le due squadre o per i personaggi di gran prestigio chiamati in causa: pure non scordiamo che saranno messi in palio tre punti fondamentali per la classifica, tra due squadre candidate allo scudetto 2020-21. Sono infatti tre punti che più che mai servono ad Antonio Conte, che bloccato sul 2-2 dalla Roma solo pochi giorni fa, ha dunque segnato un nuovo gap alle spalle del Milan capolista. Sotto di tre lunghezze, i nerazzurri non possono permettersi di perdere altro terreno dietro alla rivale milanese. Non meno intenzionati a fare propri i tre punti saranno però anche i bianconeri di Pirlo. Dopo un periodo di assestamento, nelle ultime settimane abbiamo rivisto una Vecchia Signora vincente e convincente: lo dimostrano bene anche le 4 vittorie ottenute negli ultimi 5 turni (dove spicca anche il 31- inferto al Diavolo capolista) e dunque la conseguente gran scalata che i bianconeri stanno facendo in classifica. Pure a Pirlo servirà vincere anche oggi per confermare le proprie ambizioni da scudetto. Andiamo a vedere allora come i due allenatori si sono preparati alla sfida, esaminando le probabili formazioni di Inter Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER JUVENTUS

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI CONTE

Per affrontare i campioni d’Italia in carica, chiaramente Antonio Conte, per disegnare le probabili formazioni di Inter e Juventus non potrà che affidarsi al suoi titolari più in forma, schierati con il solito 3-5-2. Partendo dalla difesa ecco che allora rivedremo pronto dal primo minuto tra i pali Samir Handanovic, mentre davanti non mancheranno come titolari i soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni. Per la mediana dei nerazzurri vi è poi gran chance di rivedere dal primo minuto Arturo Vidal, grande ex del match e personaggio impaziente di rispedire al mittente le ultime accuse: saranno pronti al suo fianco in ogni caso Barella e Brozovic. Pochi dubbi anche nelle corsie di reparto con il duo Young-Hakimi, favorito su Perisic e Darmian (questo poi anche in dubbio). In avanti indispensabile per affrontare la Vecchia Signora Lukaku e Lautaro Martinez, che domani dovranno dare il massimo.

LE SCELTE DI PIRLO

Ricordando che il tecnico bianconero potrebbe facilmente cambiare le carte in tavola anche a poche ora della sfida, ipotizziamo ora che Pirlo voglia disporre i suoi secondo il 4-4-2 che pure abbiamo visto pochi giorni fa nella sfida col Sassuolo. In tal caso però va detto che le mosse del tecnico in difesa sarebbero praticamente obbligate: Cuadrado, Alex Sandro e anche De Ligt sono ancora in quarantena dopo essere stati trovati positivi al coronavirus. Davanti al Szczesny, fedele tra i pali, sarà allora posto per Bonucci e Danilo al centro, mentre in corsia si farà rivedere titolare Demiral, in coppia con Frabotta. Per il centrocampo a quadro pochi poi i ballottaggi che si accendono: sull’esterno infatti paiono confermati Chiesa e Ramsey, mentre al centro Arthur e Bentancur potrebbero rischiare il posto in favore di Rabiot e McKennie. In avanti irrinunciabile Cristiano Ronaldo, capocannoniere della Serie A: al suo fianco dovremmo rivedere pronto Alvaro Morata, anche perchè Dybala è di nuovo fermo in infermeria.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Young, Vidal, Brozovic, Barella, Hakimi; L Martinez, Lukaku All. Conte

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, Ramsey; Morata, C Ronaldo All. Pirlo



