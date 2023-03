Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv: Bastoni e Alex Sandro out (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Juventus ci introducono al derby d’Italia per la 27^ giornata di Serie A 2022-2023: l’appuntamento a San Siro è per domenica 19 marzo alle ore 20:45, un grande spettacolo tra due squadre che, senza la penalizzazione inflitta ai bianconeri, sarebbero in corsa per il secondo posto e potrebbero realmente esserlo quando verrà deciso sul ricorso. L’Inter è galvanizzata dall’aver raggiunto i quarti di Champions League dopo 12 anni, ma in campionato deve recuperare un po’ di sostanza dopo aver perso a La Spezia, mancando un potenziale match point per blindare la sua Top 4.

La Juventus invece ha battuto la Sampdoria con un po’ di fatica, ha accorciato a 4 punti sull’Atalanta sesta ma chiaramente aspetta di scoprire quale sarà il reale esito del caos plusvalenze. Nel frattempo Massimiliano Allegri non può che provare a macinare vittorie, a cominciare da questa che sarebbe ovviamente anche un bel colpo psicologico. Aspettiamo di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco, intanto possiamo fare la nostra solita valutazione sulle scelte dei due allenatori andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Inter Juventus.

DIRETTA INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus sarà esclusivamente sulla televisione satellitare, sul canale Zona DAZN (numero 214 del decoder) che dunque è visibile dai clienti Sky che siano anche in possesso di un abbonamento alla piattaforma che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A. Naturalmente in assenza di un televisore i clienti potranno utilizzare, come di consueto, il servizio di diretta streaming video che viene garantito proprio da DAZN, visibile dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE SCELTE DI INZAGHI

Tegola per Simone Inzaghi, che per Inter Juventus (e non solo) perde Alessandro Bastoni: le soluzioni possibili sono due, la prima è quella di rimettere Darmian nel terzetto difensivo come già visto in Champions League, dunque con Dumfries laterale destro, oppure inserire De Vrij dal primo minuto spostando Acerbi sul centrosinistra (con Skriniar stavolta titolare), il che porterebbe il già citato Darmian ad avere il posto da titolare sulla corsia. Dall’altra parte del campo opererà naturalmente Dimarco, mentre in mezzo Brozovic potrebbe essere in campo dal primo minuto scalzando Mkhitaryan, e naturalmente portando Calhanoglu a giocare come mezzala. Barella chiaramente non avrà problemi nel vedere confermata la sua maglia; per quanto riguarda invece il tandem offensivo, Lautaro Martinez è la grande certezza di Simone Inzaghi ma al fianco dell’argentino resta sempre vivo il ballottaggio tra Romelu Lukaku e Dzeko, questa volta con il belga che, a differenza della notte di Porto, sembra partire in leggero vantaggio.

GLI 11 DI ALLEGRI

Non c’è pace per Allegri, tornato a perdere Pogba oltre che Alex Sandro; per Inter Juventus le buone notizie sono i potenziali rientri di Federico Chiesa e Milik, anche se il polacco resta in dubbio. Nel 3-5-2 di partenza bisognerà scegliere chi completerà la difesa a protezione di Szczesny: Danilo e Bremer giocheranno, il terzo potrebbe essere De Sciglio oppure Rugani ma occhio anche all’esperienza di Bonucci, che sposterebbe Bremer sul centrodestra dove potrebbe anche avere un rendimento migliore. Cuadrado si prenderà comunque il posto a destra, dall’altra parte è insostituibile Kostic sia per come sta giocando che per reale mancanza di alternative; in mezzo si gioca a tre e dunque Miretti è in ballottaggio con Fagioli (che parte favorito) per completare una linea nella quale agiranno certamente sia Locatelli che Rabiot. Davanti Kean deve scontare la seconda giornata di squalifica per l’espulsione-lampo di Roma: dentro quindi Di Maria e Vlahovic, il serbo vuole finalmente rompere il lungo digiuno di gol in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











