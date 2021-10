Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv, dubbio Calhanoglu-Vidal per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Inter Juventus, big match della nona giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio San Siro. Dopo anche la buona vittoria ottenuta in Champions league solo pochi giorni fa contro lo Sheriff, la squadra di Inzaghi torna tra le mura di casa per un banco di prova importantissimo: con la Vecchia Signora vedremo quali saranno le vere ambizioni del tecnico piacentino e dei suoi nerazzurri, che pure in campionato solo lo scorso turno hanno compiuto un brutto passo falso contro la Lazio.

Di contro una formazione che ha trovato finalmente il giusto equilibrio interno e che ha ripreso a vincere come è la Juventus di Allegri. Dopo un avvio di stagione turbolento, i bianconeri si stanno ampiamente riscattando e sono già sei le vittorie di fila messe da parte fin qui. Tra campionato e Champions league ci attende un match infuocato domani: chissà quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Juventus.

Pur di ritorno da un duro turno in Champions league, per il big match della Serie A Inzaghi non potrà che puntare solo su i suoi titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni di Inter Juventus. Fissato il solito 3-5-2 ecco che allora in difesa riavremo pronti dal primo minuto i soliti Skirniar, De Vrij e Bastoni, mentre tra i pali non potrà mancate Samir Handanovic. Da valutare invece per il centrocampo le condizioni di un acciaccato Calhanoglu: se il turco non dovesse farcela si tiene pronto Vidal. In ogni caso avremo ancora Brozovic e Barella al centro dello schieramento, mentre in corsia dovrebbe esserci spazio per Perisic e Darmian. Per l’attacco rimane forte il ballottaggio tra Correa e Lautaro Martinez per una maglia da titolare: in ogni caso non mancherà Dzeko, tra i bomber più in forma in questa prima parte della stagione.

Pure Mister Allegri dovrà fare attenzione a fissare l’11 della Vecchia Signora: a Vinovo non mancano giocatori assenti o acciaccati, le cui condizioni saranno da monitorare man mano. Fissato il 4-4-2 di partenza ecco che pure domani il tecnico non dovrebbe rinunciare a Szczesny tra i pali come pure al duo Bonucci-De Ligt al centro della difesa, mentre in corsia riavremo Danilo e Alex Sandro (anche se De Sciglio potrebbe venir riconfermato dopo la buona prova con lo Zenit in settimana). Per il centrocampo bianconero appare irrinunciabile ormai un giocatore come Locatelli, per cui dunque non ci sarà riposo: al suo fianco si tiene pronto Bentancur, con Bernardeschi e Cuadrado che dovrebbero giocare come esterni, anche se non mancano soluzioni alternative dalla panchina. Da valutare poi le mosse in attacco: Dybala potrebbe stringere i denti e farsi vedere per la ripresa, ma al momento l’argentino è in forte dubbio come pure Morata. Non escludiamo che domani lo spagnolo potrebbe comunque scendere in campo dal primo minuto con Chiesa: altrimenti Kulusevski (in rete con i russi) e Kean rimangono a disposizione.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic Calhanoglu, Perisic; L Martinez, Dzeko All. Inzaghi

JUVENTUS (4-42-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa All. Allegri



