Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv: due squalificati (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Juventus ci avvicinano alla semifinale di ritorno in Coppa Italia 2022-2023: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 26 aprile a San Siro, e si riparte chiaramente dal pareggio per 1-1 con ampi strascichi polemici, la rissa che ha portato a tre espulsioni e, insomma, il “solito” derby d’Italia fatto di tensioni che si sono acuite per l’importanza della posta in palio, ovvero quella di prendersi la finale con la possibilità di vincere un trofeo. Entrambe le squadre sono ancora in corsa per una doppietta: l’Inter è in semifinale di Champions League e avrà il derby contro il Milan, a proposito di partite sentite.

Per la Juventus invece sarà semifinale di Europa League, contro il Siviglia; i bianconeri si sono visti restituire i 15 punti di penalizzazione, ma hanno perso le ultime tre partite di Serie A e soprattutto attendono ancora di scoprire se arriveranno ulteriori sanzioni, perché si parla della possibile esclusione dalle coppe per il prossimo anno. Qui comunque si gioca per arrivare in finale di Coppa Italia; quindi aspettiamo, e per il momento cerchiamo di capire in che modo i due allenatori schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Juventus.

DIRETTA INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus sarà trasmessa su Canale 5: sappiamo infatti che in questa stagione le partite di Coppa Italia sono fornite integralmente da Mediaset, dunque l’appuntamento sarà su questo canale e dunque comunque in chiaro per tutti. In assenza di un televisore questa semifinale di ritorno potrà essere seguita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti rivolgersi al sito Mediaset Infinity – tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – oppure installarne la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

GLI 11 DI INZAGHI

Per Inter Juventus il solo nerazzurro squalificato è Handanovic: Romelu Lukaku alla fine sarà della partita, ma Simone Inzaghi potrebbe comunque preferirgli Dzeko per affiancare Lautaro Martinez. In porta chiaramente ci sarà Onana; davanti a lui dovrebbe tornare titolare Alessandro Bastoni, con Acerbi a comandare il reparto; Darmian potrebbe nuovamente fare il terzo a protezione del portiere nigeriano, eventualmente l’alternativa sarebbe De Vrij. Con Darmian arretrato, inevitabilmente Dumfries giocherà sulla destra; sull’altro versante tornerà invece titolare Dimarco, ricordiamo che Simone Inzaghi ha fatto ampio turnover a Empoli ma nonostante questo è tornato alla vittoria dopo cinque partite a secco (in campionato). Per quanto riguarda la zona centrale, due soluzioni: quella con Brozovic regista e quella con Calhanoglu a fare il playmaker basso. In ogni caso chiaramente Barella sarà titolare, poi sarà appunto un ballottaggio con Mkhitaryan che potrebbe giocare dall’inizio.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche Allegri ha fatto turnover domenica sera (beffarda sconfitta contro il Napoli); dunque in Inter Juventus torneranno alcuni titolari. Perin sarà il portiere, la squalifica di Cuadrado apre le porte della corsia destra a De Sciglio mentre sull’altro versante avremo Kostic; in difesa spazio al terzetto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mezzo al campo non dovrebbero esserci troppi dubbi: rispetto alla partita di Serie A sono confermati Locatelli e Rabiot, fuori invece Miretti che lascerà nuovamente il posto a Fagioli a meno che, e questa sarebbe la sorpresa per la semifinale di ritorno in Coppa Italia, Pogba sia considerato pronto per avere una maglia da titolare. A giocare davanti possiamo aspettarci Di Maria e Vlahovic; da valutare però la possibilità che Allegri possa aprire al tridente, in tal senso ci sarebbe un posto anche per Federico Chiesa che, in alternativa, può agire largo a sinistra facendo qualche passo indietro, come già accaduto all’Alvalade contro lo Sporting Lisbona, nel ritorno dei quarti di finale in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











