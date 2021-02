Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv, riposa Morata? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Juventus ci introducono alla semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021: si gioca alle ore 20:45 di martedì 2 febbraio e, come sappiamo, questo è l’unico turno della competizione che venga disputato sulla distanza dei 180 minuti. Dopo la sfida di campionato, vinta nettamente dai nerazzurri al di là del risultato, le due squadre si ritrovano rinverdendo una grande rivalità diventata, almeno dal punto di vista dei tifosi della Vecchia Signora, ancora più aspra dopo la decisione di Antonio Conte di accasarsi ad Appiano Gentile.

Il contesto oggi potrebbe essere diverso, perché la Juventus sembra essersi ritrovata e, vincendo sul campo della Sampdoria, si è mantenuta in ottica scudetto; tuttavia l’Inter sta disputando un’ottima stagione – al netto dell’eliminazione dall’Europa già a dicembre – e mantiene i suoi 5 punti di vantaggio, ora con la consapevolezza di potersi prendere la finale di Coppa Italia avendo dimostrato di poter essere superiore all’avversaria. Aspettando dunque che la partita prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Juventus.

DIRETTA INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus sarà trasmessa sulla televisione di stato, appuntamento in chiaro per tutti come sempre succede per le sfide di Coppa Italia: in questo caso la partita sarà disponibile su Rai Uno (anche in alta definizione), e gli appassionati potranno seguirla anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e del quale si può usufruire accedendo al sito o all’app ufficiale di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE SCELTE DI CONTE

Tegola per Antonio Conte: nelle probabili formazioni di Inter Juventus notiamo infatti che sono squalificati Hakimi e Romelu Lukaku, quest’ultimo per lo scontro con Ibrahimovic. Dunque, il tecnico salentino potrebbe dirottare Ashley Young a destra facendo giocare Perisic sull’altro versante; oppure schierare Darmian, ma sono comunque questi tre giocatori che ballano nelle scelte. Per quanto riguarda Lukaku, inevitabilmente il suo sostituto sarà Alexis Sanchez che farà coppia offensiva con Lautaro Martinez; in porta ci sarà Handanovic, poi si rivede De Vrij al centro della difesa con Alessandro Bastoni che questa volta potrebbe riposare lasciando il posto a Kolarov, ma il giovane comunque può anche essere titolare (insieme a Skriniar) e dunque Conte può anche puntare sulla difesa migliore. Stuzzica anche l’ipotesi di confermare Eriksen come vertice basso di centrocampo; quasi certa la maglia da titolare per Barella, l’altra dovrebbe essere di Vidal anche se Gagliardini scalpita.

I DUBBI DI PIRLO

Andrea Pirlo affronta Inter Juventus con il consueto 4-4-2: in porta dovrebbe andare Buffon che gioca regolarmente la Coppa Italia, davanti a lui torna titolare De Ligt e attenzione anche a Demiral che potrebbe avere una maglia, sostituendo eventualmente Bonucci. Sugli esterni, Cuadrado e Frabotta partono favoriti a meno che non si decida di puntare ancora sui giovani (Dragusin), ma vista la difficoltà della partita è più probabile che il colombiano abbia il posto garantito. Spazio poi a un centrocampo nel quale Rabiot potrebbe tornare titolare; al suo fianco ci sarebbe uno tra Arthur e Bentancur, con le fasce laterali nelle quali può tornare utile Kulusevski. Lo svedese però potrebbe anche giocare come partner offensivo di Cristiano Ronaldo, dando un turno di riposo a Morata; a quel punto sarebbero confermati McKennie e Federico Chiesa, anche se Rabiot potrebbe essere una scelta utile per un po’ di turnover, contando anche che la Juventus potrebbe ottenere la qualificazione attraverso la partita di ritorno.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Eriksen, Vidal, A. Young; A. Sanchez, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Frabotta; McKennie, Bentancur, Rabiot, F. Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo



