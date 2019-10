Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv, Sarri punta di nuovo sul 4-3-1-2?

Siamo alla vigilia del Derby d’Italia: il match tra Inter e Juventus infatti sarà previsto solo domani alle ore 20,45 tra le mura di San Siro per la settima giornata di Serie A. E’ quindi arrivato il momento di prendere in esame anche le probabili formazioni di Inter e Juventus: quali saranno le mosse di Conte e Sarri?. Benché entrambe le squadre abbiamo alle spalle un duro impegno di Champions league, entrambi gli allenatori per il big match di domani sera non ci dovrebbero riservare alcuna sorpresa o turnover: solo titolari quindi per lo scontro al vertice della classifica della Serie A. Conte dunque chiederà ai suoi un nuovo sforzo pur dopo aver speso moltissimo contro il Barcellona mercoledi: non di meno farà Sarri che ancora registra pesanti lacune in difesa. Andiamo allora ad analizzare da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Inter Juventus sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Uno (al canale 201) e Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI CONTE

Pur dopo aver sfidato Messi e compagni, Conte per le probabili formazioni di Inter e Juventus punterà sui soliti titolari del suo 3-5-2, specie in difesa, visto che ancora una volta non verrà concesso riposo a Godin, De Vrij e Skriniar. Pure per la mediana le scelte del tecnico nerazzurro paiono ben fissate: toccherà quindi alla coppia Asamoah-Candreva posizionarsi sulle corsie esterne del reparto a centrocampo, mentre al centro vi troveremo dal primo minuto Barella, Sensi e Brozovic. Solo in attacco si accende qualche ballottaggio, tenuta pure conto dell’assenza annunciata di Alexis Sanchez squalificato. La prima ipotesi di Conte per la sfida di domani vede titolari nelle due punte Lautaro Martinez e Lukaku, ma Politano scalpita dalla panchina e pure il belga non è apparso in formissima in settimana.

LE SCELTE DI SARRI

In vista della settima giornata di Serie A, Sarri potrebbe essere tentato a dare di nuovo fiducia al 4-3-1-2 per le probabili formazioni di Inter e Juventus, dato che in tempi recenti tale esperimento ha dato esiti positivi. In tal caso ovviamente in attacco a San Siro vedremo dal primo minuto la coppia Cristiano Ronaldo-Higuain, con Ramsey titolare sulla trequarti. Non vi saranno poi sorprese aggiuntive nello schieramento della Vecchia Signora: già in mediana sono sicuri di trovar posto come titolati Khedira, Pjanic e Matuidi. Rimane poi allarmante la situazione della difesa bianconera, anche se domenica dovremmo rivedere in campo dal primo minuto Alex Sandro. Per il modulo a 4 posto di fronte al numero 1 Szczesny vedremo quindi ancora il duo De Ligt-Bonucci, mentre verrà di nuovo arrangiato Cuadrado come terzino a destra.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 2 Godin, 6 De Vrij; 18 Asamoah, 77 Brozovic, 12 Sensi. 23 Barella, 87 Candreva; 9 Lukaku, 10 L Martinez All. Conte

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 12 A Sandro, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 16 Cuadrado; 14 Matuidi, 5 Pjanic, 6 Khedira; 8 Ramsey; 21 Higuain, 7 C Ronaldo. All. Sarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA