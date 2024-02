PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS/ Diretta tv: Rabiot dovrebbe farcela (3 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: A CENTROCAMPO

Parliamo ancora delle probabili formazioni di Inter Juventus: abbiamo già evidenziato che mister Simone Inzaghi può festeggiare i rientri di Barella e Calhanoglu dopo la squalifica che comunque non ha impedito ai nerazzurri di vincere a Firenze, comunque per il derby d’Italia il modulo 3-5-2 della capolista dovrebbe quindi tornare al suo assetto più consueto, con un solo grande dubbio; infatti, proprio a centrocampo il dilemma è sulla destra, con Darmian favorito nel ballottaggio con Dumfries, poi ecco i già citati Barella e Calhanoglu in cabina di regia, con Mkhitaryan come seconda mezzala ed infine a sinistra Dimarco, che era a sua volta partito dalla panchina a Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA/ Diretta tv: Zambo Anguissa affianca Lobotka (3 febbraio 2024)

Modulo 3-5-2 anche per Massimiliano Allegri per l’allenatore bianconero nella folta e speculare linea a cinque del centrocampo dovrebbe esserci curiosamente un dubbio proprio a destra come per Inzaghi, con Cambiaso favorito su Weah, poi ecco McKennie, il regista Locatelli e probabilmente il recuperato Rabiot (ma c’è naturalmente in pre-allarme Miretti) nel cuore della mediana, infine come esterno sinistro agirà titolare Kostic nella Juventus. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Milik nome di spicco fra gli squalificati (23^ giornata, 3-4 febbraio 2024)

CHI GIOCA AL MEAZZA?

Cresce l’attesa, leggere le probabili formazioni di Inter Juventus è sicuramente prezioso per cominciare ad immaginare cosa succederà domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro nel derby d’Italia, piatto forte della ventitreesima giornata di Serie A. In palio c’è almeno un pezzetto di scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi proverà a lanciare la fuga, forte della migliore difesa e del migliore attacco del campionato con un Lautaro Martinez capocannoniere scatenato ed inoltre rinvigorita dalla preziosa vittoria ottenuta a Firenze nonostante le assenze per squalifiche e anche un episodio arbitrale molto dubbio a sfavore, in questo caso.

Probabili formazioni Frosinone Milan/ Quote: Bennacer scalpita in mezzo (Serie A, 3 febbraio 2024)

Dall’altra parte c’è però una Juventus in netta crescita, almeno fino all’imprevisto pareggio casalingo contro l’Empoli che ha un po’ raffreddato gli ardori bianconeri. La difesa è sempre stata solida per Massimiliano Allegri, adesso c’è anche un Vlahovic che segna a raffica e allora si può sperare in grande, anche perché un colpaccio a San Siro potrebbe ribaltare la situazione, sia in classifica sia e forse soprattutto dal punto di vista mentale. Ovviamente nulla si decide ad inizio febbraio, ma la posta è comunque altissima: analizziamo allora le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Juventus.

DIRETTA INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Juventus non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite televisore a patto che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Juventus spiccano per Simone Inzaghi i rientri di Barella e Calhanoglu dopo la squalifica, quindi il modulo 3-5-2 dei nerazzurri dovrebbe naturalmente essere formato da tutti i titolari, con solo uno o al massimo due dubbi. Ecco allora il portiere Sommer protetto dalla difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni, anche se pure De Vrij quest’anno ha sempre fatto bene quando chiamato in causa; a centrocampo il dubbio è sulla destra, con Darmian favorito nel ballottaggio con Dumfries, poi ecco i già citati Barella e Calhanoglu nel reparto a cinque completato da Mkhitaryan e Dimarco, che era a sua volta partito dalla panchina a Firenze; infine, non ci possono essere dubbi sulla coppia d’attacco, che sarà formata naturalmente da Thuram e Lautaro Martinez.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Modulo 3-5-2 anche per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Inter Juventus: per l’allenatore bianconero non ci dovrebbero essere dubbi in difesa, con il portiere Szczesny protetto da Gatti, Bremer e Danilo; la folta linea a cinque del centrocampo dovrebbe aprirsi con Cambiaso, favorito su Weah a destra, poi ecco McKennie, il regista Locatelli e probabilmente il recuperato Rabiot (ma c’è naturalmente in pre-allarme Miretti) nel cuore della mediana, infine come esterno sinistro Kostic; un potenziale dubbio anche in attacco, dove Vlahovic in questo momento è intoccabile mentre Yildiz sembra essere favorito su Chiesa, altro recupero di questa settimana ma evidentemente non ancora al top e quindi sfavorito nel ballottaggio con il giovane turco.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA