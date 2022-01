Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote, Allegri in piena emergenza! (Supercoppa)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI GIOCA LA SUPERCOPPA?

Analizziamo insieme le probabili formazioni di Inter Juventus, la partita che vale per la Supercoppa Italiana 2021: a San Siro si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 12 gennaio, dunque sul campo della squadra che ha vinto lo scudetto. Che, dopo 9 anni, non è quella bianconera; la quale però, pur avendo lasciato il tricolore all’Inter, ha comunque guadagnato il diritto a giocare la Supercoppa in virtù della vittoria in Coppa Italia, ultimo lascito di Andrea Pirlo prima di venire esonerato e lasciare il posto al grande ritorno di Massimiliano Allegri.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 21^ giornata: l'Inter batte la Lazio e torna in testa!

L’Inter invece è passata da Antonio Conte, grandissimo ex della Juventus, a Simone Inzaghi: sarebbe potuta essere una transizione complicata, invece il piacentino si è già preso il primo posto in campionato e ha anche superato il girone di Champions League. Ora i due allenatori si giocano il primo trofeo stagionale nel derby d’Italia, e gli appassionati non potevano chiedere di meglio: aspettando che la partita prenda il via, valutiamo le scelte che saranno operate sul campo leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Juventus.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse allenatori 21^ giornata: Roma con tante assenze

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi non ha problemi per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Juventus: la rosa dei nerazzurri è sostanzialmente al completo e di conseguenza l’allenatore dei campioni d’Italia potrà puntare sul 3-5-2 preferito. Dopo aver scontato la squalifica in campionato, Calhanoglu torna titolare in mediana: il turco giocherà come mezzala tattica e prenderà il posto di Gagliardini (rispetto alla vittoria contro la Lazio), mentre saranno ovviamente confermati Brozovic, che sarà il playmaker della squadra, e Barella che è uno dei grandi insostituibili dell’Inter. Pochissimi dubbi anche per quanto riguarda la difesa: la guiderà De Vrij, che avrà ai suoi lati Skriniar e Alessandro Bastoni andati entrambi a segno domenica, il che ovviamente è un ottimo biglietto di presentazione per la Supercoppa. In porta ci sarà Handanovic, davanti tornerà titolare Dzeko che farà coppia con Lautaro Martinez, e Alexis Sanchez pronto a fare la sua parte a gara in corso; qualche punto di domanda per la fascia destra dove comunque Dumfries è favorito su Darmian, a sinistra invece opererà Perisic.

Probabili formazioni Napoli Sampdoria/ Quote: è già tutto certo? (Serie A)

LE DIFFICOLTÀ DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Inter Juventus sono un rebus per Allegri: le squalifiche di Serie A incidono sulla Supercoppa e dunque i bianconeri si presentano a San Siro senza De Ligt e Cuadrado, oltre ovviamente a Federico Chiesa la cui stagione è già terminata. Sarà probabilmente 4-2-3-1, anche se tiene banco l’ipotesi del centrocampo a tre: McKennie è favorito per affiancare Locatelli in mediana, in alternativa l’aggiunta sarà Rabiot ma a quel punto Dybala, che ovviamente viaggia per una maglia da titolare, farebbe o il trequartista o la seconda punta, dovendo però spostare Bernardeschi sulla trequarti. Insomma: più semplice forse un 4-2-3-1 con Kulusevski e Bernardeschi larghi, e Dybala al centro alle spalle di Morata. In difesa invece stanno recuperando Bonucci e Alex Sandro, ma la sensazione è che Allegri voglia puntare ancora sulla titolarità di Rugani e Luca Pellegrini per completare un reparto nel quale De Sciglio giocherà come terzino destro, mentre Chiellini dovrebbe avere una maglia a protezione di Perin, che dovrà sostituire Szczesny impossibilitato a giocare per non avere ancora il Green Pass.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote dell’agenzia Snai, il pronostico su Inter Juventus vede favorita la squadra nerazzurra e non di pochissimo: infatti il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,73 volte la puntata, mentre già con l’ipotesi del pareggio (segno X) la vincita ammonterebbe a 3,90 volte quanto messo sul tavolo. Abbiamo poi l’eventualità del segno 2, su cui puntare per la vittoria della Juventus: in questo caso andreste a guadagnare un importo equivalente a 4,50 volte quanto avrete scelto di investire.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Lu. Pellegrini; McKennie, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



© RIPRODUZIONE RISERVATA