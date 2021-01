Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: Arturo Vidal sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Juventus ci introducono alla super sfida di Serie A, il derby d’Italia che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro questa sera, la più grande rivalità classica del calcio italiano che attira la nostra attenzione pure perché si affrontano due squadre in corsa per lo scudetto. C’è dunque grande curiosità anche circa le mosse di Antonio Conte e Andrea Pirlo. In particolare i nerazzurri arrivano dal buon pareggio sul campo della Roma, che però lascia qualche rimpianto per come è maturato, mentre la Juventus con la vittoria contro il Sassuolo si è rilanciata ma di certo sia per i nerazzurri sia per i bianconeri questa partita potrebbe essere un bivio fondamentale dell’intera stagione. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Inter Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Inter Juventus. Interessante notare che i nerazzurri partono favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 2,35 contro la quotazione pari a 2,90 in caso di successo della Juventus (naturalmente segno 2). L’ipotesi più remunerativa tuttavia sarebbe il pareggio, perché il segno X vale 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE SCELTE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Juventus ci dovrebbero riservare il solito modulo 3-5-2 per Antonio Conte, che in difesa non ha dubbi sulla collaudata retroguardia a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti al portiere Handanovic. Si può fare lo stesso discorso anche in attacco, dove Lukaku e Lautaro Martinez formeranno ovviamente la coppia titolare che è imprescindibile per le sorti dell’Inter attuale. Gli interrogativi si concentrano a centrocampo, dove comunque tre maglie sono già assegnate: il riferimento è naturalmente al devastante Hakimi sulla fascia destra, più Barella e Brozovic nel cuore della mediana che dovrebbe essere completata dal grande ex Vidal, che parte favorito in un possibile ballottaggio con il più conservativo Gagliardini, mentre come esterno sinistro sembra favorito Young nei confronti di Perisic, almeno dal primo minuto.

LE MOSSE DI PIRLO

Sul fronte bianconero, per Andrea Pirlo le probabili formazioni di Inter Juventus dovrebbero riportare il modulo 4-4-2: in difesa potrebbe essere Demiral ad allargarsi a destra, lasciando Danilo al fianco di Bonucci nella coppia centrale davanti a Szczesny, mentre a sinistra dovrebbe giocare il giovane Frabotta. A centrocampo sembrano certi i due esterni, Chiesa a destra e Ramsey a sinistra, così come la presenza di Bentancur nella coppia centrale che sarà poi completata da uno fra Arthur, Rabiot e McKennie, che si contendono una sola maglia con l’ex Barcellona che potrebbe essere il favorito. Infine in attacco Cristiano Ronaldo è ovviamente intoccabile, al suo fianco però è aperto il ballottaggio Morata-Kulusevski.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, Ramsey; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.



