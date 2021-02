Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: Eriksen o Brozovic? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Juventus ci accompagnano verso la grande partita che stasera a San Siro sarà valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia. C’è di conseguenza grande attesa circa le scelte che saranno fatte dai due allenatori Antonio Conte e Andrea Pirlo: un derby d’Italia è sempre speciale, in una semifinale lo è ancora di più ed inoltre la Coppa Italia potrebbe quest’anno avere ripercussioni anche sul campionato, dove entrambe le formazioni sono a caccia dello scudetto. Poco più di due settimane fa l’Inter aveva ottenuto una meritata vittoria in Serie A, ora vedremo se qualcosa potrà cambiare, di certo sarà un’altra sfida di lusso per la Coppa Italia che già ai quarti ci aveva offerto il derby di Milano. Andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Juventus a poche ore dalla partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Juventus in base alle quote fornite dall’agenzia Snai: favoriti i nerazzurri, il segno 1 è quotato a 2,40 mentre si arriva a quota 2,85 in caso di segno 2. L’eventualità più remunerativa è quella del pareggio, naturalmente segno X: in questo caso si guadagnerebbe infatti 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Juventus, per quanto riguarda Antonio Conte, devono tenere conto innanzitutto delle due assenze forzate degli squalificati Hakimi e Lukaku. Per sostituire il marocchino dovrebbe esserci Darmian, con Young favorito su Perisic sull’altro versante, mentre in attacco sarà inevitabile vedere Sanchez titolare per affiancare Lautaro Martinez. Il tema più interessante però riguarda il cuore del centrocampo, dove le quotazioni di Eriksen sono naturalmente in rilancio, ma potremmo rivedere Brozovic titolare dopo la panchina in campionato, regista basso affiancato dalle mezzali Barella e Vidal, già devastanti per la Signora in campionato. Nessun dubbio invece in difesa, dove Bastoni dovrebbe completare il classico terzetto titolare con De Vrij e Skriniar davanti al portiere Handanovic.

LE SCELTE DI PIRLO

Sul fronte bianconero, le probabili formazioni di Inter Juventus riservano ad Andrea Pirlo dubbi in tutti i reparti: davanti a Buffon potrebbero giocare insieme De Ligt e Demiral ma Bonucci e Chiellini non sono esclusi dai giochi (almeno uno dei due), mentre Cuadrado a destra e Frabotta a sinistra sono favoriti per essere i terzini titolari, ma a sinistra scalpita pure Alex Sandro. A centrocampo, Rabiot, Arthur e Bentancur sono in tre per le due maglie a disposizione nel cuore della mediana bianconera e c’è qualche dubbio anche sugli esterni del 4-4-2. Qui i favoriti dovrebbero essere McKennie a destra e Chiesa a sinistra, ma non è da escludere la possibilità di vedere titolare Ramsey. Infine, nella coppia d’attacco, per turnover rischia Morata sulla concorrenza di Kulusevski, mentre Cristiano Ronaldo dovrebbe essere fuori discussione.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Frabotta; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.



