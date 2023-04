Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: Lukaku c’è, ma sarà titolare?

Leggere le probabili formazioni di Inter Juventus ci accompagna verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022-2023: il grande appuntamento è fissato per stasera a San Siro e si riparte chiaramente dal pareggio per 1-1 con ampi strascichi polemici nella partita d’andata, nella quale è successo di tutto. D’altronde, potremmo dire che sia stato il “solito” derby d’Italia, anche per l’importanza della posta in palio, prendersi la finale con la possibilità di vincere un trofeo. Entrambe le squadre sono ancora in corsa per una doppietta: l’Inter soprattutto, che è in semifinale di Champions League dove avrà il derby contro il Milan, a proposito di partite sentite in settimane che saranno bollenti per i nerazzurri.

Per la Juventus invece sarà semifinale ma di Europa League contro il Siviglia; i bianconeri si sono visti restituire i 15 punti di penalizzazione, ma hanno perso le ultime tre partite di Serie A e soprattutto attendono ancora di scoprire se arriveranno ulteriori sanzioni, quindi la situazione resta particolare sotto ogni punto di vista per la Vecchia Signora. Oggi comunque tutto questo passerà in secondo piano, infatti si gioca un derby d’Italia per arrivare in finale di Coppa Italia e non si può pensare ad altro; quindi andiamo a leggere insieme tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Inter Juventus. I padroni di casa nerazzurri partono favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 2,10, mentre poi si sale a 3,20 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere la Juventus a vincere al Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Juventus resta squalificato solamente Handanovic in casa nerazzurra, ci sarà Lukaku che però, come da abitudine consolidata nelle Coppe, potrebbe entrare a partita in corso e allora diciamo che dal primo minuto dovrebbe toccare a Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. In porta chiaramente ci sarà Onana; davanti a lui dovrebbe tornare titolare Bastoni, con Acerbi a comandare il reparto e Darmian a sua volta al rientro dopo il turnover effettuato ad Empoli. Di conseguenza Dumfries giocherà sulla destra a centrocampo; sull’altro versante ecco Dimarco, mentre nel cuore della mediana potrebbero essere Brozovic oppure Calhanoglu ad agire come regista. In ogni caso Barella sarà titolare, poi sarà appunto un ballottaggio con Mkhitaryan che potrebbe giocare dall’inizio al fianco del croato oppure del turco, che però potrebbe anche agire da mezzala.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche Max Allegri ha fatto turnover domenica sera nella sconfitta in extremis contro il Napoli, dunque nelle probabili formazioni di Inter Juventus cambieranno alcuni titolari. Perin sarà il portiere, la squalifica di Cuadrado apre le porte a De Sciglio come esterno destro titolare, mentre a sinistra avremo Kostic; in difesa spazio al terzetto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mezzo al campo rispetto a domenica sera sono confermati Locatelli e Rabiot, fuori invece Miretti che lascerà il posto a Fagioli a meno che Pogba sia pronto per avere una maglia da titolare – e sarebbe la variabile a sorpresa. Davanti possiamo aspettarci Di Maria e Vlahovic; da valutare però la possibilità che Allegri possa scegliere il tridente, in tal caso ci sarebbe un posto anche per Chiesa che, in alternativa, potrebbe anche agire largo a sinistra come a Lisbona.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.











