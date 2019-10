Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote, Lukaku-Lautaro dal 1^ minuto (Serie A)

Questa sera alle ore 20,45 i riflettori si accenderanno a San Siro per la sfida tra Inter e Juventus, attesissimo Derby d’Italia, valido nella 7^ giornata del Campionato di serie A: è tempo quindi di esaminarne anche le probabili formazioni. Come abbiamo pure visto alla vigilia, per le probabili formazioni di Inter e Juventus, sia Conte che Sarri non dovrebbero riservarci alcuna sorpresa, benché entrambi abbiamo utilizzato i soliti titolari anche in settimana, nella seconda giornata della fase a gruppi della Champions league. In molti quindi saranno chiamati questa sera a un doppio sforzo, pur tenuto conto che comunque settimana prossima il campionato di Serie A non ci terrà compagnia per la sosta delle nazionali. Siamo dunque ben impazienti di avvicinarci alla sfida che vedrà la difesa di ferro nerazzurra scontrarsi contro l’attacco stellare della Vecchia Signora: andiamo ora ad analizzare le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Inter Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le mosse degli allenatori consideriamo anche le quote e il pronostico di tale match, che rimane però ben aperto. Anche il portale di scommesse snai infatti ha dato quotazioni vicine per l’1×2: la vittoria dell’Inter è stata fissata a 2,70, contro il 2,8 assegnato alla Juventus, mentre il pareggio vale 3,20.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI CONTE

Come riferito prima, pur dopo la gara contro il Barcellona, per le probabili formazioni di Inter Juventus, Conte punterà ancora una volta su i suoi titolari fissi, schierati ovviamente con il 3-5-2. Ecco quindi che non verrà concesso alcun riposso alla sua difesa di ferro, composta da Godin, De Vrij e Skirniar, come al suo capitano, Samir Handanovic, che sarà fedele tra i pali. Per la mediana poi la prima ipotesi per l’11 nerazzurro prevede Sensi. Barella e Brozovic al centro del reparto, con Asamoah e Candreva adibiti ai lati: pure non mancano le soluzioni alternative dalla panchina. Non ci attendiamo poi grandi novità per questa sera neppure in attacco: lasciato a riposare in Champions league, oggi a San Siro rivedremo Lukaku, anche il bomber non è proprio al top della condizione. Al fianco del belga vi sarà poi spazio per Lautaro Martinez, visto che Sanchez è squalificato: Politano però spera in una chance nella ripresa.

LE SCELTE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Inter e Juventus, invece dal alto della Vecchia Signora Sarri pur confermando i soliti titolari, rinuncerà ancora una volta al 4-3-3 per dare spazio al 4-3-1-2, che pure sta dando maggiori risultati, nonostante le importanti defezioni subite nell’ultimo periodo. Anche in occasione del big match del Derby d’Italia dunque vedremo Ramsey, ancora utilizzato sulla tre quarti, a supporto delle due punte d’attacco Cristiano Ronaldo-Higuain. Per la mediana non vi sono dubbi: Pjanic, sarà in campo dal primo minuto in cabina di regia, avendo al fianco Khedira e Matuidi, altrettanto confermati. Anche in difesa non vi sono sorprese, considerate poi le defezioni: questa sera quindi di fronte al numero 1 Szczesny rivedremo dal primo minuto Bonucci e De Ligt al centro, con le fasce controllate da Alex Sandro e Cuadrado.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 2 Godin, 6 De Vrij; 18 Asamoah, 77 Brozovic, 12 Sensi. 23 Barella, 87 Candreva; 9 Lukaku, 10 L Martinez All. Conte

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 12 A Sandro, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 16 Cuadrado; 14 Matuidi, 5 Pjanic, 6 Khedira; 8 Ramsey; 21 Higuain, 7 C Ronaldo. All. Sarri



