Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: nerazzurri con la Lu-La (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

La 27a giornata di Serie A si chiude con il derby d’Italia nel posticipo serale; le probabili formazioni di Inter Juventus sono ancora in fase di definizione in vista dello scontro allo stadio Meazza, con in gioco non solo la storica rivalità ma anche obiettivi comuni. Gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci dalla soddisfazione europea; i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio nel doppio confronto di Champions League con il Porto, assicurandosi un posto tra le migliori 8 d’Europa. In campionato però la musica è diversa, complice un’altalena di risultati che segnano una discontinuità preoccupante. Nell’ultimo turno l’Inter ha dovuto fare i conti con l’ennesima battuta d’arresto in trasferta; la sconfitta per 2-1 con lo Spezia non è detto che sia stata del tutto smaltita in vista del prossimo impegno.

La Juventus, seppur in Europa League, parte dalla medesima soddisfazione dei rivali nerazzurri; superato brillantemente il Friburgo nel doppio confronto, i bianconeri si giocheranno le proprie carte alla ricerca di una finale europea ai quarti di finale di Europa League. In campionato l’umore, osservando gli ultimi risultati, è decisamente positivo; a dispetto dei 15 punti di penalizzazione, gli uomini di Allegri hanno avviato una discreta risalita. L’ultimo confronto di Serie A ha messo in evidenza un leggero calo fisico, con la Sampdoria riuscita in una clamorosa rimonta in pochi minuti. Il match si è comunque concluso in favore della Juventus (4-2), chiaro segnale di come i bianconeri non siano disposti a mollare neanche un centimetro per la corsa ad un piazzamento europeo.

PRONOSTICO E QUOTE

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia sul rettangolo di gioco ma osserviamo quali sono le previsioni e i pronostici secondo i bookmakers. Le quote Snai vedono favoriti i nerazzurri con il segno 1 quotato a 2.00, a dispetto del segno 2 che si attesta esattamente al doppio, 4.00. Il pareggio tra le due compagini è invece a 3.40 per uno scontro che è difficile credere possa concludersi con un segno X.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE SCELTE DI SIMONE INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Juventus i dubbi per Simone Inzaghi alimentano maggiori incognite per lo scacchiere iniziale. Nessun dubbio sull’estremo difensore; l’ottimo stato di forma rende Onana tra le garanzie dei nerazzurri nelle scelte di formazioni. Riproposto il classico 3-5-2, a difendere l’area dovrebbero esserci De Vrij al centro, Acerbi sulla sinistra e Darmian a destra. Quest’ultimo favorito su Skriniar non ancora al meglio, mentre poche sono le chances per Bastoni dopo la distrazione ai flessori della coscia. Minori sono i dubbi per il centrocampo che dovrebbe essere lo stesso dell’impresa con il Porto: Calhanoglu preferito a Brozovic non ancora al meglio, mezz’ala di sinistra e destra rispettivamente Mkhitaryan e Barella. Sulle corsie esterne confermato l’olandese Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. L’attacco dell’Inter dovrebbe essere invece formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, quest’ultimo in vantaggio su Edin Dzeko leggermente affaticato dopo l’impegno di Champions League.

IL POSSIBILE SCACCHIERE BIANCONERO

In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi, per le probabili formazioni di Inter Juventus le scelte per Allegri sembrano già piuttosto chiare. L’allenatore livornese potrebbe proporre un modulo a specchio contro i nerazzurri; un 3-5-2 con il solito Szczesny a difendere i pali e un tridente difensivo composto dal giovane Gatti (in ballottaggio con Bonucci non proprio al meglio) in compagnia di Bremer e Danilo. Per i 5 di centrocampo dovrebbero essere confermati gli esterni, Cuadrado e Kostic, così come Locatelli in fase di regia. Inamovibile Rabiot come mezz’ala di sinistra, protagonista della miglior stagione con la maglia della Juventus, accompagnato a destra da Fagioli. Per l’attacco ballottaggio tra Federico Chiesa e Angel Di Maria, con l’argentino leggermente favorito per fare coppia con Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian; De Vrij; Acerbi; Dumfries; Barella; Calhanoglu; Mkhitaryan; Dimarco; Lukaku; Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti; Bremer; Danilo; Cuadrado; Fagioli; Locatelli; Rabiot; Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.











